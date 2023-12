Homenaje a los voluntarios del Prestige

Hace ahora 21 años que la ría de Arousa se hallaba en cuidados intensivos, teñida de negro chapapote, y fueron miles de manos solidarias las que trataron de insuflar oxígeno para recuperar una vida en los últimos estertores. Una verdadera tragedia medioambiental con graves repercusiones naturales, económicas y sociales en toda la ría, en Galicia y en España.

La catástrofe se registró el 3 de noviembre de 2002 cuando el petrolero con bandera de Bahamas acabó hundido en mitad de la ría; sin compasión, porque las autoridades quisieron alejarlo de la costa por motivos que no han quedado del todo aclarados, ni siquiera en el largo proceso judicial subsiguiente, que sigue dando coletazos como demuestra que un tribunal británico excusa ahora a la aseguradora del pago de casi un millón de euros de indemnización por los daños causados.

En suma, otro suceso a evocar, como otros tantos de parecido calibre. La amnesia también fue igual de patente en el naufragio del Casón que vertió 63.000 toneladas de fuel al mar o el Urquiola, terrible desastre en la dársena de A Coruña, por citar algunos.

Todos ellos, y alguno más, han dejado importantes secuelas que siguen sin diagnosticar a pesar de que aparentemente la costa recobró su normalidad. ¡No hay peor ciego que el que no quiere ver! Y en cuestiones medioambientales conviene no remover, sencillamente porque es mejor no saber o hacer que no se sabe.

Los políticos, de todos los colores y representaciones; los ecologistas que han recibido subvenciones; las cofradías que se conforman con las ayudas que percibieron y los científicos que están más cómodos en tierra guardan un silencio pasmoso.

Porque recuerden que aquel “hilillo de plastilina” tiñó una superficie tan gigantesca que difícilmente podría esfumarse a base de capachos y de intrépidos voluntarios que lucharon día y noche para retirar el fuel de la superficie con las manos.

Superadas dos décadas del desastre quedan muchos interrogantes sobre el estado de una ría afectada por un episodio de contaminación tan grave. No fue una simple mancha en la superficie como se puede llegar a suponer, pues el petróleo contiene elementos pesados que seguro todavía permanecen en el fondo marino, con lo que ello supone para este ecosistema.

Cabe por tanto pedir, una vez más, coincidiendo con el aniversario, una nueva exploración; no vaya a tener relación con muchos de los problemas que acusa la ría y que se atribuyen al cambio climático, a las fuertes lluvias, al calentamiento del agua o la baja salinidad...

Pero a la vez, es llegado el momento de que se vuelvan a recordar a los miles de voluntarios que, sin pensárselo dos veces, acudieron para salvar la ría de Arousa en uno de los peores momentos de su historia.

Es de justicia un reconocimiento a esos hombres y mujeres que movidos por una ola solidaria de gigantesca magnitud llegaron a Arousa desde todas las partes de España y también de Europa para luchar contra la hecatombe del chapapote que no solo amenazaba el marisqueo y el turismo, sino sobre todo la sostenibilidad de la ría y de sus ciudadanos.

Es hora de que se les tribute ese homenaje y no hace falta esperar a 2027, justo cuando se cumpla un redondo cuarto de siglo.