Una gabarra opta por refugiarse en Vilagarcía en su camino hacia Senegal

Aunque las previsiones meteorológicas no son las peores que se pueden encontrar en el mar, lo cierto es que no son precisamente favorables para recorrer cientos de millas a remolque. Eso es lo que ocurre con una gabarra de trabajo “Noordstroom” , un barco de considerables dimensiones que entró ayer en la ría de Arousa remolcada por el “Jacob Meinder”, y que ha buscado refugio en el Puerto de Vilagarcía hasta que las condiciones marítimas puedan ser las adecuadas para continuar su navegación.

Gabarra y remolcador salieron hace algo menos de una semana de Paises Bajos y navegan rumbo a Senegal, donde la gabarra se va a utilizar como draga en unas obras. Su presencia en la ría de Arousa, por sus considerables dimensiones, no pasó desapercibida para los cientos de marineros que se encontraban trabajando en los bancos marisqueros o en las bateas. Se desconoce el tiempo que van a permanecer las dos embarcaciones en el Puerto de Vilagarcía, aunque todo apunta a que serán tan solo unos días, los suficientes para que las condiciones meteorológicas en el trayecto hacia Senegal acaben mejorando.

No es la primera vez que el Puerto de Vilagarcía se convierte en refugio de embarcaciones en tránsito, que ven la ría de Arousa como el mejor lugar para evitar unas malas condiciones meteorológicas. No en vano, durante los temporales del pasado mes de octubre, ocurrió lo mismo con un yate de lujo que se encontraba en construcción y su remolcador. Se trataba del casco de yate Hull YN8001 y del remolcador “Multratug 20”, que hacía su travesía entre Rumanía y los Países Bajos. Las previsiones de fuertes temporales, como ocurriría unos días después, les llevó a amarrar también en la dársena de Ferrazo y aguardar durante unos días a que el tiempo se fuese calmando, algo que les permitió seguir camino hasta el astillero holandés donde se va a finalizar. El casco del yate medía unos 80 metros de longitud y su remolque, en condiciones de mar complicadas, no resultaba nada sencillo.