El tono bronco se instala en la sesión plenaria de Vilanova

La polémica parece que va a rodear la vida política en Vilanova durante el actual mandato del que apenas se llevan seis meses y ya acumula un buen número de encontronazos plenarios. El último de ellos ocurrió en la sesión del pasado lunes, entre el grupo de gobierno y los representantes del PSOE y a cuenta de temas que se generan bastante lejos del municipio, como es el caso de la Ley del solo sí es sí. Los conservadores querían que se incluyese un punto en la moción que el PSOE presentó reclamando más actividades con motivo del 25-N. Ese punto era “una condena explícita a la Ley del solo si es si, por la que 1.057 agresores sexuales quedaron en la calle”. Los socialistas rechazaron ese punto, mientras el PP se acababa absteniendo.

Pero el momento más tenso se vivió cuando la portavoz socialista María José Vales,, preguntó si estaba recurrida la denegación de una ayuda provincial al Concello. Tanto Vales como el conservador y diputado provincial Javier Tourís se enzarzaron en una guerra dialéctica que tuvo que zanjar el alcalde, Gonzalo Durán. Tourís remató diciendo que “espero que el concello gane y se demuestra lo sectario que era el anterior gobierno de la Diputación, vosotros seríais incapaces de votar en contra de vuestra formación y nosotros acabamos de denunciar a la Diputación que gobierna nuestro partido”.

Las palabras de Tourís fueron aplaudidas por el edil popular José Manuel Rellán, que se sienta al lado de Vales, lo que provocó una buena bronca, al entender la socialista que se le había faltado al respeto, desatando una serie de acusaciones de uno a otro lado.

Durán aseguraba ayer que no va a permitir salidas de tono en las siguientes sesiones plenarias, mientras Vales insiste en que “nuestra intención es que estos cuatro años se haga política para mejorar la vida de los vecinos y centrarnos en Vilanova, pero el PP celebra plenos extraordinarios para leyes que no afectan a este concello y no dotan de contenido los plenos ordinarios, faltándonos siempre al respeto algunos concejales”. Fuera de estos rifirrafes, los socialistas preguntaron por varias cuestiones relativas al tráfico, entre ellas, por la situación de los semáforos de Vista Real, encontrándose con la respuesta de que están fundidos y que debe ser la Xunta la que los cambie. También reclamaron mejoras en el pavimento de la carretera de O Carballo, en Baión, que une el centro de esa parroquia con el Hospital de O Salnés, respondiendo Durán que ya está proyectado.

El BNG reclamó la creación de un punto de encuentro familiar para O Salnés y preguntó a Durán cuales van a ser las exenciones o reducciones de tasas de Sogama que va a tener Vilanova por ser el Concello que va a soportar una planta de biorresiduos que dará servicio a toda la provincia, encontrándose con el silencio del regidor.

La nacionalista Carmela Alfonso también vio como el grupo de gobierno votaba en contra de la moción para evitar el uso de maquinaria pesada en la limpieza de playas y la eliminación de plásticos de manera manual.