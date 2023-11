Sabela Fole lleva a pleno la falta de policía por las noches

El Partido Popular ha presentado una moción para su debate en el pleno de mañana jueves en el que reclaman “la inmediata recuperación del servicio nocturno de la Policía Local”. La portavoz conservadora, Sabela Fole, advierte de que es necesario y urgente “corregir la creciente inseguridad ciudadana en la villa”, y critica al cuatripartito porque a pesar de que ha prometido en varias ocasiones retomar el servicio, “no se ve ningún avance”.

El PP se pregunta por qué el Concello no amplía de una vez por todas las guardias de la policía, “a non ser que no haya ganas, no haya dinero o no sepan ni cómo hacerlo”. Para Sabela Fole es muy necesario reforzar la Policía Local para frenar los robos y los desmanes en la movida.