“Estamos viviendo un momento de mucha negación de la violencia de género”

La celebración del 25N ha descubierto cifras más que preocupantes de violencia machista en Vilagarcía. La directora del Centro de Información a la Mujer ahonda en una problemática que, lejos de desaparecer, va en aumento.

– Hace escasas horas se celebró el 25N. ¿Qué significancia le da a esta fecha?

– Es de una importancia grande el simple hecho que a nivel mundial haya esta fecha para visibilizar y tomar conciencia del problema. Es algo muy importante porque contribuye a tomar conciencia de esta lacra a nivel mundial. Por el lado más local, los años que llevo aquí trabajando este problema existía en la cabeza y en las pocas demandas que nos llegaban. Ver, como con el paso de los años, se ha conseguido colocar este tema en la agenda política, social y mediática es un paso de gigante. Es muy importante que exista esta fecha porque resalta la especificad del colectivo al que afecta.

– Desgraciadamente, parece que todavía queda mucho por hacer para erradicar este problema.

– Queda. Los cambios culturales son muy lentos. La violencia contra las mujeres es fruto de un sistema cultural, social, económico y político que prevalecía. Las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda. Pasamos mucho tiempo sin determinados derechos como votar o disponer de nuestros propios bienes. Esas cosas se han ido cambiando a nivel formal y legal, pero el cambio en el entramado cultural que aprueba o no ciertos comportamientos son cambios muy lentos. Se han dado muchos pasos, pero tarda en meterse en esa psicología colectiva en la que nos movemos. Que haya personas que digan que hay comentarios que puede ser sexistas refleja que hemos metido en el inconsciente colectivo cosas en positivo. La violencia está vinculado a las relaciones afectivas y sexuales y eso forma parte de la vida privada y en eso hay escollos que hacen más difícil exponerlo. Ese filtro subjetivo existe.

– En Vilagarcía hay unas cifras muy alta de víctimas de violencia de género en lo que va de año. Un balance más que preocupante.

– En el cómputo total ya son 132 mujeres víctimas de violencia y 74 de ellos son casos nuevos. Tomando como referencia años anteriores, todos los datos muestran una tendencia alcista. En 2019 fueron 122 casos y en 2019 fueron 106. La razón puede ser que, por un lado, las mujeres denuncian antes y más. También el servicio de ayuda se conoce más y ya saben a dónde dirigirse. Lo que hay que tener claro es que todos estos casos solo son la punta del iceberg. No es extraño que a medida que los años pasan y el servicio de atención esté más consolidado haya más denuncias.

– ¿Se entiende que son casos todos ellos de violencia física o también con otro tipo de agresiones?

– No todos, también hay mucha violencia psicológica. Hay casos de amenazas, coacciones o acoso. Hay menosprecios continuados, de esos en los que te dicen continuamente que no vales para nada. Estas circunstancias a nivel jurídico son más complejas de probar que un golpe que deja una evidencia física. Hay que acudir a informes psicológicos y de profesionales que puedan acreditar ese acoso y ese malestar vital. Hay muchas violencias que son difíciles de probar.

– ¿Se puede llegar a tener un perfil definido de un maltratador en base a todos estos casos?

– Como perfil de maltratador no lo hay. Lo que sí hay es un repunte importante de delitos entre menores de 18 años. Tenemos la impresión de que determinados discursos que se lanzan desde los púlpitos influyen muchísimo. Estamos viviendo un momento de mucha negación de la violencia de género. Aquello ya se vio que era una ley constitucional que tiene su especificidad porque las mujeres sufren violencia por el hecho de ser mujeres, y eso no pasa por ser hombres. Por supuesto que se tiene que castigar toda violencia, pero hablamos de una violencia específica. Quien quiera poner palos en las ruedas lo hará, pero parece que entre la juventud la onda ahora es ser un machista. Hubo aquellos años con las sentencias de la manada y las huelgas feministas que hubo un movimiento social muy fuerte y ahora está al alza ese rechazo.

“Los avances siempre tienen reacciones. Eso se da y las mujeres debemos estar preparadas para no rendirnos”

– ¿Existe relación entonces entre el uso de móviles a edades tempranas y el aumento de violencia?

– Me parece una barbaridad que los críos tengan acceso a internet porque no saben gestionar todo lo que les entra por ahí. Que se regale por la primera comunión un smartphone me parece una barbaridad. Sin ir más lejos, hay una exhibición al porno que se entiende como normal y eso es una barbaridad. No pasa nada porque se prohiba cosas si está razonado y hay un argumentario. Es una locura que los menores tengan acceso a estas cosas porque no tienen capacidad para asimilarlo.

– Uno de los principales problemas para pelear contra la violencia machista es precisamente el rechazo de la víctima a denunciar.

– Hay muchas más mujeres que identifican que lo que está pasando y lo que no pueden tolerar. Cuando denuncien que lo hagan de manera que lo puedan probar. La Ley de Violencia de Género da credibilidad a lo que se denuncia, pero hablamos de Derecho Penal. No es de recibo que ante algo que una señora dice sin probar se le imponga a un señor una medida que vaya contra sus derechos fundamentales. Hay que ser respetuoso y lo ideal es protestar con pruebas.

– ¿Hay casos de mujeres que nieguen la evidencia de maltrato?

– Eso se da mucho menos. Es una estrategia de autodefensa y que cuando vives toda una vida situaciones de este tipo te elaboras argumentos que te permiten ser feliz dentro de esa pobreza vital. En cualquier caso, me parece terrible entre chavalas jóvenes que suceda porque no han tenido tiempo para naturalizar esto.

– Cada vez existe mayor concienciación social. ¿Vamos por el buen camino o habría que ir un poco más allá?

– No se puede bajar la guardia. Todos los avances tienen siempre determinadas resacas y reacciones. La escritora Susan Faludi, en su libro “Reacción”, cuenta como la sociedad norteamericana reaccionaba de una manera tremenda ante las conquistas sociales de las mujeres. Eso se da y tenemos las mujeres, y la sociedad, tenemos que estar preparadas para no rendirnos nunca.

“Hace falta más educación en el uso de las redes”

– ¿Qué tipo de ayuda se presta a las víctimas en el CIM?

– Hay una primera intervención en el servicio de recursos. Es una toma de contacto sobre los hechos. ¿Qué tipo de gestión ha realizado la víctima? ¿Cuál es su realidad económica y social?, ¿Qué redes sociales tiene?... Y vamos viendo con ella el mejor camino a seguir. A veces es aconsejable la denuncia, más aún si el riesgo es alto. Otras veces no estamos en ese punto. Vienen y te cuentan lo que están viviendo, como lo empiezan a percibir. Procuramos que la mujer tenga un acompañamiento para que decida lo que quiere hacer. A veces, poner una denuncia sin tener claro lo que quieres hacer, o no existen hechos demostrables, no es lo adecuado. La denuncia se puede archivar y no vas a obtener una orden de protección y el nivel de riesgo es mucho más elevado después que antes de la denuncia. Que la mujer tenga un acompañamiento para una toma de decisión que la pueda sacar de una situación violenta. Las podemos derivar al servicio de apoyo jurídico o psicológico, gestionamos ayudas económicas, casas de acogida...

– Una cuestión que no invita a pensar en un mejor futuro es que se están dando casos de agresores cada vez más jóvenes.

– El tema redes está provocando muchos comportamientos irresponsables. A nivel social las cosas ahora tienen otros ritmos. No somos del todo conscientes de la amplitud de lo universal que son las cosas que se hacen en redes. Antes había acoso o menosprecio de insultos, pero el ámbito y la dimensión pública era menor. Estaba acotada la humillación a la víctima. Ahora se puede hacer un daño inmenso. La tecnología hace que las cosas nunca se borren. Se crea un estigma. Hace falta estar mucho más educados en el uso de las redes, conocer los límites y saber lo que es delito.