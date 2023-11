A Deputación leva o teatro a Ribadumia en O Grove

O ciclo da Deputación “Tornar ás táboas”, co que a institución está a espallar o teatro por toda a provincia nestes últimos meses do ano, chega hoxe a Ribadumia e O Grove. “As que limpan”, a cargo da compañía A Panadaría, dará comezo ás 19:00 horas no Auditorio de Ribadumia e “Bernarda”, da man de Malasombra, representarase ás 19.30 horas no Auditorio do Grove. Ambas funcións teñen entrada libre ata completar os respectivos aforos.

En forma de sátira utópica, “As que limpan” está inspirada nas loitas organizadas polas camareiras de piso dos hoteis por conseguir dereitos sociais e laborais xustos. A obra da compañía A Panadaría goza de sete premios dende que se estreou en febreiro de 2022, entre os cales se atopa o María Casares ao mellor espectáculo en 2023. “Bernarda”, ambientada nun pobo galego en 1975, aborda a vida dunha familia que vive un estrito loito de dous anos imposto por Bernarda tralo falecemento do seu marido no mesmo día da morte de Franco. A obra amosa o contraste de dúas realidades, mentres que no fogar familiar a vida da nai e das súas fillas desenvólvese en reclusión, a sociedade no exterior sofre fortes cambios. Co ciclo teatral “Tornar ás Táboas” a Deputación está a achegar neste último trimestre do ano un total de 49 funcións gratuítas e dirixidas a todos os públicos.