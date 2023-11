Los arousanos gritan “basta”

O Salnés y Ullán se unieron ayer a los actos reivindicativos del Día Internacional contra a Violencia de Xénero con numerosos actos y, sobre todo, con concentraciones y lecturas de manifiestos condenando este tipo de agresiones y emplazando a la sociedad a denunciarlas.

Manifiesto se leyó en los actos que ayer se celebraron en A Illa, los más madrugadores, ya que en ese municipio se inició, a las 10.30 horas, una “andaina” en la que participaron medio centenar de personas. Esta arrancó en las inmediaciones del Centro de Usos Náuticos, donde personal de la Fundación Deportiva Municipal dirigió una serie de ejercicios de tonificación para todos los participantes. A partir de ahí, se inició la andaina, que llevó a todos los participantes hasta la entrada del parque de Carreirón. Fue en ese lugar donde se leyó el manifiesto, antes de iniciar el regreso.

Vilanova, a través del colectivo Féminas en Acción, fue uno de los municipios donde se desarrollaron una mayor cantidad de actos durante la jornada de ayer. Así, las actividades se iniciaron con un taller de gestión de emociones que se celebró en el Auditorio Valle-Inclán y estuvo dirigido por Fátima Rey. El taller se enfocó en reconocer y manejar emociones en el día a día, diferenciando las reacciones biológicas y las enseñanzas heredadas.

Ya por la tarde, el colectivo celebró una concentración en la plaza do Parque de Vilanova, una concentración en la que se gritó bien alto que no hay lugar para la violencia de género en la sociedad y que la violencia contra las mujeres no es, ni nunca debió ser, una opción. A continuación, el broche artístico los puso la bailarina Alba Hernández, que llevó a cabo una improvisación guiada de danza contemporánea, haciendo llegar el mensaje de este día con su sensibilidad extrema y su intensidad artística.

Por último, los actos del 25-N se cerraron en Vilanova de Arousa con la representación teatral de “O malentendido”, una obra que puso en escena Tatana Teatro en el Auditorio Valle-Inclán con entrada totalmente gratuita. El simbolismo de la obra profundiza en la dureza de la esencia humana, cuando los individuos son quebrados por la vida y sus circunstancias. La pieza se pone en escena por primera vez, después de la pandemia, a nivel nacional, siendo la última puesta en escena en 2016 en Asturias yen 2013 a cargo del Centro Dramático Nacional.

A estos actos se sumaron los desarrollados en localidades como Ribadumia también con una “andaina”, y los de O Grove, donde la caminata se desarrolla hoy y ayer se iluminó de morado el monumento a la familia mariscadora.

No faltaron los actos reivindicativos en Pontecesures, donde se leyó un manifiesto y se instaló un punto imformativo en A Plazuela, al igual que se hizo en Cambados.