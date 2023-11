La Navidad ya no se congela como antes

En esta época del año, recién estrenada su temporada de pesca, el centollo es el producto estrella de las plazas de abastos arousanas. Su precio, “más que asequible” –según algunos vendedores–, y “el excelente sabor y calidad que tiene este año”, a juzgar por los propios placeros, y no pocos clientes, hacen de este marisco uno de los más buscados en mercados y pescaderías.

Así lo confirman los propios placeros. Los mismos que aseguran que “este año apenas estamos teniendo encargos de marisco para congelar”.

Preocupación

Parece que a diferencia de ejercicios precedentes, “o la gente está esperando a que el precio baje o bien ha optado por preparar otros menús navideños más económicos”, explican los vendedores.

Sea por la razón que sea, lo cierto es que “no se está vendiendo, ni de lejos, como otros años”, por lo que solo cabe esperar a que las cosas mejoren en la primera semana de diciembre.

Menos paquetes

“Si antes vendía en noviembre unos 20 paquetes de marisco para congelar pensando en Navidad, porque solía resultar mucho más barato, este año apenas llego a la media docena de encargos”, explica una de las pescantinas consultadas ayer en la comarca.

“Están las cosas muy mal, la gente no tiene dinero y no se vende”, reflexiona un vendedor cambadés. El mismo que apunta que “ha subido el precio de todo, por eso la gente mira mucho más la cartera y nos dice que no puede comprar marisco”.

"No está tan alto"

“Y eso que el precio tampoco está ahora tan alto”, apostilla una pescantina de la plaza de Vilagarcía, que ayer vendía la mejor cigala a 32 y 42 euros el kilo, el buey de mar a 12 y el camarón, a 50, 75 y 100 euros, dependiendo del tamaño.

Tanto en esta pescadería como en otras presentes en el mercado –donde buena parte de los puestos de venta estaban vacíos–, despachaban la merluza a 12 euros, el centollo a 20 y 25, el choco a 14 y el choquiño, a 24.

Muchos puestos vacíos

Curiosamente, sobre todo teniendo en cuenta esa ausencia de buena parte de los vendedores de pescados y mariscos, ayer se notaba cierta abundancia de pulpo, comercializado a unos 16 euros el kilo.

En otro de los puestos explicaban que están enviando paquetes de marisco fresco a Madrid, Logroño y Barcelona. “Pero del producto que se suele congelar todos los años nos están pidiendo poco”, apostillaba su responsable.

Bacalao con coliflor

Lo mismo decía otro vendedor cuando aseguraba que “la gente dice que va a comer bacalao con coliflor porque el dinero no llega a fin de mes”. En su caso el centollo salía ayer a 18 y la centolla, a 25, mientras que la almeja babosa alcanzaba los 23 euros, la japónica salía a 15, la rubia, a 24, y el bogavante se vendía a 41 euros el kilo.

Casi al lado, una vendedora hablaba del “momento crítico actual” para decir que “cada vez es más difícil vender, por eso la gente ya ni siquiera encarga para Navidad”.

Y eso que el suyo es uno de los puestos más concurridos de la plaza vilagarciana, ayer con la cigala pequeña a 32 y la grande, a 42 o 52 euros el kilo.

En esta pescadería el buey de mar se comercializaba a 13, la almeja babosa a 16 euros y el bogavante, a 52. “El producto tiene alta calidad, sobre todo en el caso del centollo, pero las ventas son muy flojas”. sentenciaba la pescadera.