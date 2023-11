Unos 60 kilos de cocaína y 1’5 millones de euros es el resultado de la operación contra el narcotráfico desarrollada esta semana en o salnés y q ha supuesto un nuevo golpe a la organización liderada por el vilanovés Juan Carlos Santórum.

Desarrollada por la Udyco, la operación se desató tras localizar 60 kilos de cocaína en Gijón, donde habría una detenida. La localización de este alijo llevó a los registros que se realizaron en la comarca, donde aguardaba a los agentes de la Udyco la sorpresa de encontrarse con 1,5 millones de euros escondidos en una empresa de invernaderos situada en Barrantes, en el municipio de Ribadumia. Los once detenidos pasarán hoy a disposición judicial en el juzgado de instrucción número 5 de A Coruña, que ha decretado el secreto de sumario. Santórum no sería el único vilanovés detenido, ya que también estaría en esa lista uno de sus lugartenientes, Ismael C. La operación también habría permitido detener a varias personas en Pontevedra y en Vigo.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, cifraba ayer en una comparecencia en más de 60 los kilogramos incautados y destacaba, sobre todo, la gran cantidad de dinero que apareció en ellos. Es por ello que no dudó en reivindicar el trabajo “silencioso” y “encomiable” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras el último operativo contra el narcotráfico en O Salnés.

El más destacado de esos detenidos parece ser Juan Carlos Santórum, un vilanovés que lleva ya mucho tiempo en el radar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En estos momentos, Santórum tiene pendiente el juicio por el alijo de 3.800 kilogramos de cocaína localizados en el carguero MV Karar durante la pandemia, una causa en la que se enfrenta a un buen número de años de prisión. Recientemente también fue objetivo de una operación contra el narcotráfico que llevó a cabo la Guardia Civil después de interceptar un vehículo con cinco kilogramos de cocaína en un lugar próximo a Santiago de Compostela. En esa ocasión, además de ser detenido vio como los agentes de la Guardia Civil registraban, de forma pormenorizada, la casa que posee en Caleiro, a los pies de la PO-549. En esta ocasión también fue detenido a los pies de la PO-549, pero en la gasolinera que hay a unos 200 metros de su propia vivienda.