La hostelería nocturna clama para poder volver a contar con sus terrazas

Varios locales de hostelería de Vilagarcía están atravesando un momento complicado debido a las restricciones impuestas por el Concello de Vilagarcía en materia de terrazas. Las quejas vecinales en materia de ruidos y horarios han derivado en la imposibilidad de disponer de espacio exterior, cuestión que está afectando de manera notable a la viabilidad económica de estos negocios dispuestos entre la plaza de O Castro y la calle Méndez Núñez.

La prohibición de disponer de mesas en el exterior ya se acerca en algún caso a los dos meses, por lo que la preocupación entre los hosteleros es todavía mayor dado que ahora se acercan fechas importantes en actividad nocturna como son el puente de diciembre y las noches de Navidad. A todo ello cabe añadir que -sostienen representantes del sector- desde el Concello todavía no se ha decretado fecha alguna para volver a reabrir estos espacios.

Por otro lado, el colectivo denuncia que son víctimas de un agravio comparativo con otros locales que también incumplen la normativa de terrazas y ruido y, sin embargo, pueden dar cabida a más clientela al disponer de mesas en la calle. Abundan en que la diferencia en el criterio sancionador frente a otros locales está perjudicando notablemente la recaudación y, por ende, la sostenibilidad de sus negocios.

Otra de las demandas del sector es la ampliación de los horarios de las terrazas para poder dar un mejor servicio que, entienden, debería ser ampliado para favorecer la actividad económica en la hostelería vilagarciana. En este sentido, afirman que se está percibiendo una pérdida de clientela, especialmente en edad joven, que está migrando a poblaciones cercanas como Cambados.

El cambio de hábitos en los locales nocturnos a consecuencia de la pandemia es otra de las cuestiones que ponen sobre la mesa los hosteleros para demandar una mayor flexibilidad de los horarios, así como para volver a disponer de las terrazas. Señalan que la amplia mayoría de los clientes socializan en la calle; de ahí la importancia de poder disponer de terraza. Aspectos como el tabaco influyen también en la importancia de disponer de sillas y mesas en el exterior así como, en muchos casos, las reducidas dimensiones del interior de los locales.

Al respecto de las denuncias vecinales y su relación con la supresión de las terrazas, los profesionales del sector sostienen que el ruido que pueda haber en la calle será el mismo con terraza o sin ellas debido a que son los clientes quienes salen al exterior, por lo que entienden que la medida coercitiva de no poder disponer de las terrazas no beneficia a nadie y solo les perjudica a ellos. Añaden que no pueden obligar a los clientes a permanecer consumiendo su bebida en el interior del local en contra de su voluntad y que, al hacerlo en la vía pública, sin la disponibilidad de terraza, supone que la responsabilidad del ruido ya no corresponde al propio establecimiento.

Apuntan desde el sector que seguirán con el cometido de concienciar a los clientes de consumir dentro del establecimiento, pero siendo conscientes de que su intención choca muchas veces con la voluntad del propio cliente. Algo que quieren dejar claro es la disposición de los hosteleros a conciliar sus propios intereses con el descanso vecinal, del mismo modo que piden comprensión a su derecho a trabajar, especialmente en fines de semana y fechas señaladas.