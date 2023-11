El futuro de la gestión del párking de Xoán XXIII sale a debate plenario

Alberto Varela y su equipo de gobierno llevarán a Pleno el próximo jueves diferentes cuestiones en forma de moción. Entre ellas destaca la aprobación si procede para dar cumplimiento a la sentencia judicial del procedimiento de resolución del contrato de concesión administrativa de construcción y gestión del servicio municipal de aparcamiento subterráneo en la praza de Xoán XXIII adjudicado a Promociones Inmobiliarias del Pisuerga SA Proinsa.

La situación de la empresa, en concurso de acreedores, lleva a Ravella a someter a votación la resolución del contrato y el rescate o recuperación de esa concesión en cumplimiento de la sentencia judicial. Según señaló el propio alcalde de Vilagarcía, “el plazo estimado para realizar ese proceso, aunque los trámites se pueden ralentizar por alegaciones, está en 3 meses”.

En la misma línea, Varela apuntó que habrá que esperar a saber cómo va a ser la próxima gestión del párking, si va a ser directa o en concesión. “Es una cuestión que todavía no se puede resolver porque depende de varios factores y de como se desarrolle este procedimiento de revocación, lo que sí podemos garantizar es que el Concello no va a dejar tirados a los trabajadores y se va a hacer lo que sea para que continúen mientras no se decida definitivamente el próximo tipo de gestión”, señaló.

Añadió a este respecto que “el párking está operativo y vamos a intentar que no deje de hacerlo. Primero por el servicio, pero también por los trabajadores. No queremos que por la mala gestión de una empresa se vean afectados. El Concello va a trabajar para que ellos puedan seguir haciéndolo”.

Sobre la posibilidad de que haya alguna empresa interesada en la concesión, Varela señaló que “hasta que no se revoque la concesión no es de titularidad municipal. Vamos ahora a centrarnos en ese proceso de resolución del contrato y revocación. Una vez finalizado todo este procedimiento judicial, que es muy complejo, nos tocará tomar la decisión”.

Puntos de recarga de coches eléctricos

Otras cuestiones que presentará el grupo de gobierno en el próximo Pleno son las relativas a la instalación de dos puntos de recarga de coches eléctricos en la explanada del Museo del Ferrocarril de Vilagarcía y en Fexdega que serían sufragados con fondos de la Mancomunidade do Salnés. Puntos que se sumarán a los que el Concello financiará para instalar tanto en la plaza de abastos de Vilaxoán como en la de Vilagarcía.

Entre los puntos del orden del día también se planteará la declaración de obra de interés público la reconstrucción de la cubierta del edificio destinado a la sacristía en la capilla anexa en la iglesia de San Martiño de Sobrán a los efectos de la bonificación del ICIO.

También destacó Varela que, al respecto de la demanda de desdoble del aula de 5 años del colegio de Carril, se reunirán con las familias en breve y subrayó que el problema de transporte en el IES Carril “está sin solucionar y el problema sigue existiendo. No es una buena noticia que el PP en el Parlamento de Galicia a una moción presentada por el PSdG para resolver los problemas de transporte escolar votasen en contra negando la existencia de estos problemas”.

Insta a la Xunta a ayudar a la viabilidad al Curtas

La difícil viabilidad que tiene el Curtas debido a la necesidad de ampliar el presupuesto es otro de los temas que el gobierno local quiere tratar en el la próxima sesión plenaria. Su planteamiento pasa por solicitar a la Xunta una ayuda económica acorde.

“La Xunta debe aportar porque es el segundo festival más importante de toda España de cine imaginario. Primero por el número de proyecciones que realiza, y también porque es el festival de cortos decano de Galicia. Es una obligación para la Xunta colaborar con un festival de tanta importancia como es el Curtas”, apuntó Alberto Varela.

La Diputación de Pontevedra y el Concello de Vilagarcía sufragan un amplísimo porcentaje del presupuesto. “En 2016 al Curtas, en su primer año, le dimos una ayuda de 11.450 euros. Hoy estamos en 50.000 euros. Parece razonable que la Xunta arrime el hombro. Debe aportar porque es el segundo festival más importante de toda España de cine imaginario. Primero, por el número de proyecciones que realiza, y también porque es el festival de cortos decano de Galicia. Debe ayudar igual que hace con otros festivales”.