El pequeño comercio evita el “Black Friday” por las pérdidas que le origina

El “Black Friday” ya lo inunda todo. O casi todo. En los pueblos y ciudades de O Salnés todavía son pocos los escaparates que lucen algún cartel alusivo a las rebajas del último viernes de noviembre, que en la práctica hace años que se ha extendido ya a todo el mes. En Arousa, solo las franquicias, las grandes superficies y algunas tiendas participan en el “Black Friday”.

Entre estas últimas, muchas lo hacen a disgusto. “Nosotros participamos en la campaña porque estamos en una central de compras y la dinámica comercial nos lleva a eso, pero no lo hago por gusto, ni mucho menos”, afirma Álvaro Monteagudo, gerente de Mobu, una de las principales tiendas de deportes de Vilagarcía.

El “Black Friday” es una moda procedente de Estados Unidos, que en la última década se ha popularizado enormemente, primero gracias a las grandes superficies y en los ultimos años por el comercio electrónico. Pero todavía sigue siendo residual en los pequeños comercios. Rocío Louzán, presidenta de la asociación de comerciantes de Vilagarcía, Zona Aberta, afirma que, de hecho, es contraproducente económicamente.

“En el Black Friday se vende, rebajado de precio antes de tiempo, todo lo que se dejó de vender el resto del mes porque la gente ha preferido esperar a esta fecha”, sostiene. La presidenta de Zona Aberta ve otro inconveniente a esta campaña, y es que las tiendas venderían muy rebajados los mismos artículos, “que a lo mejor otras personas ya habían reservado sin descuento para la Navidad”. En consecuencia, se primaría la compra del “Viernes Negro” sobre la de los clientes más previsores.

En tercer lugar, Rocío Louzán advierte de que, por mucho que el pequeño comercio quiera, no va a competir en igualdad de condiciones en el “Black Friday” que con los gigantes del sector. “Nosotros no podemos entrar en ese juego, no compramos un volumen de mercancía tan elevado que nos permita ofrecer esos descuentos”.

Álvaro Monteagudo considera que la moda del “Black Friday” ha sido mal importada a España. “En Estados Unidos lo hacen después de Acción de Gracias, para liquidar la mercancía que les quedó de las fiestas. En todo caso, nuestro Black Friday tendría que ser después de Reyes”. El gerente de Mobu reclama urgentemente una ley de comercio nueva, pues sostiene que la actual deja a los pequeños autónomos a los pies de los caballos, víctimas de las grandes marcas e internet.

Las ventas se resienten mucho por la meteorología

Rocío Louzán ha asegurado que el otoño está siendo muy discreto en ventas en Vilagarcía, en gran medida debido a las inclemencias meteorológicas. “Ha llovido muchos días, y eso no anima a la gente a bajar a la calle de compras. Y ahora, que ha dejado de llover, tampoco nos benefician estas temperaturas suaves porque no hace falta comprar ropa de abrigo”. Por ello, la presidenta de Zona Aberta asevera con contundencia que, “noviembre está siendo un mes muy malo”. El pequeño comercio arousano confía en que las Navidades salven un trimestre que está siendo discreto. Para ello, se realizarán diferentes campañas para animar a los vecinos a adquirir sus regalos en las tiendas de proximidad. “Cada tienda que cierra son puestos de trabajo que se pierden”, recuerda Álvaro Monteagudo.