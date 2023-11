Castes, la feria independiente del vino que se celebra estos días en Vilagarcía, ha dado a conocer sus premios. En la categoría de tintos, el ganador ha sido el “Teimosía” de la añada de 2018, un caldo que se hace con uvas caíñas tintas, castañal y sousón. Se elabora en la Adega do Vimbio, de Pontevedra. En segunda posición, quedó el “Saíñas Secreto de Penacabada”, y tercero., “A Espiña”.

En la categoría de blancos, ganó el “Arruxo” de 2022, y obtuvieron las siguientes menciones el “Mortitix Blanc” y el “Pentecostés”, ambos también de las añadas de 2022. El “G’ Aviones”, un Ribeiro de 2019 que se hace con godello, treixadura, albariño y loureira ganó el premio Especial Castes, a la mejor añada o elaboración. El jurado también distinguió el “Do Peizás” y el “Verbas 1917”. Finalmente, el premio al mejor espumoso fue para el “Ricón Ancestral”, que se elabora en la Adega do Ricón, de Pontevedra, y adscrita a la denominación de origen Rías Baixas.

Completaron la nómina de vinos destacados en esta categoría el “Tibaldi Ritasté” y el “Albamar Ancestral”.

La feria recibió ayer la visita de los representantes del Ayuntamiento y de la Diputación de Pontevedra. El presidente provincial, Luis López, destacó la labor que realiza Castes a favor de la promoción del vino y el enoturismo.

Lo hizo en el transcurso de la entrega de premios de la feria, que sitúa a Vilagarcía como punto de encuentro de amantes y productores de vino de dentro y fuera de Galicia. López añadió que el turismo es una de las apuestas estratégicas del gobierno provincial. Así, afirmó que el enoturismo es uno de los pilares a impulsar para que el destino Rías Baixas llegue aún más lejos. “Hay mucho que disfrutar en las Rías Baixas, pero sin duda el vino es lo mejor que podemos ofrecer”.

Catas del abierto internacional y degustación de vinos

Los actos continuan hoy domingo, ya que la plaza de abastos acogerá desde las diez y media de la mañana las catas del abierto internacional y, a partir de la una y hasta las siete de la tarde, la degustación de los vinos de las 85 bodegas participantes. También hay un acto institucional a las cinco de la tarde, pues el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, participará en el acto de entrega de premios. Castes continuará en las próximas fechas con un túnel del vino. En esta iniciativa, participan bodegas como Constantino Ramos, Cume do Avia, Damm, Entrecantos, Fulcro, Iria Otero, Jules Brochet, Adega do Demo, Albamar Algueira, Cabana das Bolboretas, Can Verdura, Barbeito, Atrium Vitis, Brigante y Anónimas Viticultoras.