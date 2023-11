Mar autoriza la captura de más centollo en épocas puntuales para actos de promoción

La Consellería do Mar autorizará a partir de ahora la captura temporal de más centollo que el establecido en el plan de gestión -35 kilos por tripulante y día, y otros 35 diarios por barco- cuando se vaya a destinar a eventos promocionales. Eso sí, será una medida excepcional y los pescadores que capturen esas piezas a mayores deberán donarlas de forma altruista.

Así se indica en una resolución de la Consellería do Mar que aparece publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de ayer, y que modifica el punto sexto del plan de gestión del centollo, que había entrado en vigor en julio pasado. La nueva resolución establece que los cupos de captura son de 35 kilos diarios por tripulante y otros 35 por barco, también diarios. Pero da la oportunidad de ampliar estos cupos, “excepcionalmente, con la exclusiva y única finalidad de disponer de centollo para la promoción de la mejora de la comercialización”.

Para acogerse a esta medida, tendrán que solicitarla las cofradías interesadas, y los pescadores podrán “donar a la entidad solicitante las cantidades que se indiquen en la autorización”. Esto podría beneficiar por ejemplo a O Grove, que celebra todos los años por estas fechas unas exitosas jornadas de exaltación del centollo en los restaurantes y hoteles de la villa.

Eso sí, se imponen una serie de condiciones para la aplicación de este plan. La primera de ellas es que no se permitirá en épocas de veda. Asimismo, no bastará con la comunicación de la solicitud, ya que la Consellería do Mar debe autorizar la extracción a mayores “después de consultar la evolución sobre el estado del recurso”.

Además, habrá un control sobre la cantidad de centollo que se desembarque en el puerto con destino a la promoción, ya que, “las embarcaciones admitidas deberán cumplir con las oficiales operaciones de pesada y elaboración de las notas de venta en la lonja correspondiente”.

Esta resolución afecta exclusivamente al centollo, pero podría abrir en el futuro la puerta a otras especies sujetas a topes de captura y sobre las que se realizan periódicamente actividades de promoción comercial, como podría ser el caso del pulpo. En lo que atañe al crustáceo, O Grove es la localidad más importante en su pesca y la que históricamente más se ha distinguido en la promoción del recurso.