Castaño advierte de que Catoira puede perder 1,5 millones de euros por culpa de Alberto García

Los proyectos que se han presentado en los últimos años para transformar las Torres de Oeste, así como todos aquellos que están por venir, no podrán ejecutarse mientras el Concello de Catoira no pueda disponer de los terrenos. Y eso es algo que el anterior alcalde, el socialista Alberto García, no tramitó.

Esto es, al menos, lo que denuncia el actual regidor, el nacionalista Xoán Castaño, cuando asegura que la falta de gestión en este sentido por parte de su predecesor puede abocar a Catoira a la pérdida de 1,5 millones de euros en subvenciones. En cualquier caso, y tras haberse recibido en el Concello un requerimiento en este sentido, con un plazo de diez días para alegar, aún confía en llegar a tiempo para corregir la situación y salvar ese dinero. Razón por la cual el gobierno vikingo ya ha solicitado a Costas del Estado la concesión correspondiente para poder ocupar y usar el dominio público marítimo terrestre del Bien de Interés Cultural (BIC) Torres de Oeste, pues solo con ese permiso será posible “realizar proyectos de mejora en la zona con todas las garantías administrativas”. Mientras tanto, “el Concello no puede acreditar la titularidad de ese ámbito de manera firme”, lo cual, unido a “otros problemas de documentación provocados por el anterior gobierno, pone en riesgo dos subvenciones del Gobierno central y la Xunta valoradas en 1,5 millones de euros”, insiste el regidor catoirense. Para añadir que el procedimiento que ha iniciado es “el primero que realiza el Concello de Catoira para disponer de este espacio”, lo cuales tanto como decir que “se han estado haciendo proyectos históricamente de manera irregular”. De ahí que Castaño se pregunte que qué no se hizo esto antes, antes de aclarar que los terrenos de las Torres “no son del Concello en propiedad, y por tanto, solicitar la concesión es un paso obligatorio para todo tipo de actuación en el entorno de las Torres”. Castaño, que considera que todo lo demás es “trapallada”, explica que su gobierno se ha dado cuenta de la situación cuando “el Gobierno de España nos pidió corregir las graves deficiencias encontradas en la solicitud de subvención –de 1,1 millones de euros– presentada por el anterior gobierno para el proyecto de ‘Actuaciones de puesta en valor del BIC Torres de Oeste”. Lo que hizo el Gobierno central fue exigir a Catoira la acreditación de titularidad de los terrenos del BIC sobre el que proyectó intervenir, y resulta que eso no es posible “porque el Concello ni es titular ni tiene la concesión”, denuncia el alcalde vikingo. La otra subvención en peligro debido e esa falta de acreditación de la titularidad de los terrenos de las Torres “es la presentada para el ‘Modificado del proyecto sostenible de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico de uso turístico de los Camiños de Santiago en el conjunto monumental Torres de Oeste”. Insinúa que algunas cuestiones se le quedaban grandes En este caso se trata de 399.000 euros solicitados a la agencia Turismo de Galicia. Xoán Castaño concluye que “lograr la concesión de los terrenos en Costas dará seguridad jurídica al Concello para lograr esas subvenciones en suspenso y proporcionará garantías de cara a los nuevos proyectos que se quieran desarrollar en el futuro”. Xoán Castaño sostiene que la pérdida de 1,5 millones de euros en ayudas “supondría un nuevo agujero en las arcas municipales y la confirmación de que el anterior equipo de gobierno no sabía moverse ni hacer las cosas”. Esto lo lleva a argumentar que “una cosa es gestionar pequeñas actuaciones, para las que podían servir papeles no oficiales, y otra es optar a subvenciones de calado, para lo que hay que cumplir con todos los trámites legales”. Y por cierto, que el gobierno local advierte de que no solo hay que subsanar la falta de acreditación de la titularidad de los terrenos, sino también otras cuestiones, pues según el Estado la memoria del proyecto para la puesta en valor de las Torres “no se ajusta al modelo de uso obligatorio y no está firmada”. Para más inri, “el presupuesto tampoco se ajusta al modelo exigido”.