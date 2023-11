Los Rías Baixas se lucen en San Sebastián

La Denominación de Origen Rías Baixas organizó un salón del vino en San Sebastián en el que se dieron cita 59 marcas elaboradas entre la añada de 2015 y la de 2022 en dieciséis bodegas.

Fueron disfrutados por 300 participantes, entre profesionales del sector y prensa especializada.

Isidoro Serantes

El objetivo, explican en el Consello Regulador que preside Isidoro Serantes, no era otro que dar a conocer el trabajo de esta Denominación de Origen y los vinos amparados por esta marca de calidad.

Unos vinos, hay que recordar, elaborados en las subzonas vitivinícolas Val do Salnés, O Rosal, Condado do Tea, Soutomaior y Ribeira do Ulla, donde en la pasada vendimia rozaron los 45 millones de kilos de uva.