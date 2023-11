Ornella Muti vuelve a iluminar Lores

La proyección “La joven casada”, parte de la cual se rodara en Lores en los 70, encandiló de nuevo a parroquia. Lo hizo en el cine de barrio organizado por la asociación G.A.M., y su foro de debate-coloquio “A Cova do Trasno”, que por primera vez salía de Meaño para interparroquializarse.

Para ello, la Casa de Cultura de Lores, acogió la proyección en gran formato. Se hacía posible además merced a la colaboración del grupo de mujeres de la Comisión de Festas de Lores, que asumieron el preparar un chocolate caliente que, acompañado con bizcochos, se dispensó en un descanso, y que pudo degustar el medio centenar de vecinos que se congregó en la cita.

El cine-forum se iniciaba con una presentación, en la que tiraba de imágenes y un power-point diseñado para la ocasión, centrando las figuras del director Mario Camus, Ornella Mutti y la mención a Pilar Bardem, en unos de los papeles secundarios en el film. Y, a la par, centrar la casona de los Calviño en Lores, elegido como uno de los espacios protagonistas de la película. Y, de la casona, el que fuera su dueño por legado familiar José Calviño Domínguez, un personaje desconocido hoy por la historia meañesa, considerado así el político más importante alumbrado de la localidad arousana.

A los parroquianos les sorprendió descubrir su carrera política ingente en la II República. Agrarista republicano, vinculado a las Irmandades da Fala, este meañés, abogado de profesión, ejerció como Gobernador Civil de A Coruña, Pontevedra, Vizcaya y Sevilla, amén de diputado en Cortes republicanas, elegido para ello 1933 y 1936, cuando se truncó con la Guerra Civil.

Temiendo la represión franquista, Calviño Domínguez tuvo exiliarse a Biarritz (Francia). Enfermo de cáncer y tras pasar por atención médica en París, el gobierno franquista le permitió regresar a mediados de los años 40 para fallecer en Madrid. Su deceso acaecía en 1947 y, por expreso deseo suyo, y como última voluntad, su cadáver fue trasladado en tren para ser enterrado en su Lores natal.

Admiración y emoción se encontraron en la sala, con el murmullo de alegría del público cada vez que mostraba una imagen del centro de Lores, o mismo descubrían a parroquianos que habían, participado como paseantes y actores ocasionales. Así, la aparición de Herminia Budelo, cuando saliendo de la casona protagonista, le decía a su interlocutor la frase “el doctor no está en casa”; o cuando Secundino Rosal y su padre Nicanor, petaban con urgencia de la consulta el médico (Jorge, interpretado por Pedro Díez del Corral), entrando diciendo “¡Ha habido un accidente, doctor, venga doctor!”. Añadido, eran las vecinas Matilde Dóce y Dolores Domínguez, que acudían a la consulta, preguntando una de ellas “como está mi marido, doctor?”. Y Monolo Rosal “da Congostra”, que aparecía de refilón mientras el doctor le exploraba a rayos x en su consulta, o mismo Lola Balboa, sentada en sillón del consultorio, siendo atendida por el doctor protagonista.

En la tertulia final, mientras compartían en último chocolate caliente, algunos reconocían, que, cuando que la versión proyectada en 1975, “que yo vi, con esta en tres ocasiones” afirmaba, “se han cortado ahora algunas escenas, como la que se veía a Manolo da Congostra bajando todo Galiñáns con su taxi llevando a Ornella Muti (Camino en el film)”. Un Manolo que, a sus 82 años y presente en la sala, era el único lugareño vivo que actuara en aquella película, y que rememoraba la escena. “Bien me acuerdo yo -comentaba otro parroquiano-, que vi esta película en el cine Don Juan e Vilalonga a inicios de 1976, pero en aquella proyección no aparecían las dos escenas de ahora, donde se contempla a Ornella Muti con su senos al desnudo, ¡válgame Dios en aquello tiempos con la censura!”. “Si las hubiera visto de aquella -agrega con sorna-, ¡cómo olvidarlo! bien me había acordado hoy de los señor de Ornella” (risas).

Durante aquella semana de grabación en 1975, Lores fuera un hervidero. “Mario Camus -comenta a sus 70 años desde Málaga la Begoña De Eguía, nieta de José Calviño- había ofrecido a mis padres un cuantía de dinero muy generosa para grabar en la casona, una oferta que no podían rechazar”. Mismo un parroquiano recordaba en la tertulia que Avelino De Eguía -quien vivía con su mujer Mª Carmen Calviño en la casona- haciendo honor a su carácter vasco, se jactaba diciendo “en esta casa Ornella Muti grabó la película en pelotas”. Otros en la sala, niños entonces, rememoraban el momento, viendo la grabación de escenas encaramados al muro de la finca “como la secuencia de la escalera -en que Ornella Muti subía dejado su esposo- se que repitió muchas veces”.