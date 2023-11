Vilagarcía presume de académico da lingua coa presenza de Alberto Avendaño

O alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, recibiu onte no salón nobre do Concello ao escritor e xornalista de orixe viguesa, aínda que residente na vila arousá, Alberto Avendaño en recoñecemento a súa recente inclusión como membro da Academia Norteamericana de la Lengua Española. Durante o cordial e distendido encontro, o rexedor e o xornalista compartiron impresións sobre Vilagarcía, cidade na que o escritor reside dende hai uns anos, e comprometéronse a colaborar mutuamente para xerar e atraer actividade cultural ao municipio.

Varela Paz xa tivo a oportunidade de felicitar a Avendaño o mércores, tras coñecer o seu nomeamento como académico numerario da ANLE, pero quixo facelo tamén persoalmente convidándoo a visitar o Concello, cita á que o vigués acudiu acompañado da súa muller e que supón un importante recoñecemento para o escritor e xornalista vigués, que leva moitos anos residindo na vila arousá.

No encontro de onte, o que foi director da edición en español do prestixioso xornal norteamericano The Washington Post explicou que as razóns polas que elixiu Vilagarcía para establecer a súa residencia despois de anos vivindo en Estados Unidos foron a situación estratéxica da cidade, o seu atractivo e dinamismo e a cantidade de servizos dos que dispón.

Valorou especialmente a comodidade para desprazarse a pé a calquera punto, dispor de estación de ferrocarril e situarse a carón do mar, tres feitos que converten a vila arousá nun lugar moi atractivo para vivir.

O alcalde interesouse por coñecer os proxectos nos que traballa actualmente Avendaño, tanto no eido xornalístico como literario e cultural, ofrecéndolle a colaboración do Concello para desenvolver iniciativas en Vilagarcía, proposta acollida con agrado polo académico, que agora formará parte dunha das academias máis prestixiosas da lingua española, desde onde poderá dar a coñecer Vilagarcía.

Entre os xestos de cortesía amosados por ámbalas dúas partes, Varela e Avendaño intercambiáronse agasallos. O alcalde entregou ao xornalista o libro “A Farsa de Carril: Unha Danza de Espadas histórica”, obra de Carlos Rey e Cristian Silva editada polo propio Concello de Vilagarcía e, en correspondencia, recibiu un exemplar de “Bueno carallo bueno”, con poemas do propio Avendaño e ilustrado coas pinturas de José Freixanes. Avendaño e Varela continuaron departindo sobre a importancia do nomeamento que recibiu o vigués e sobre o modelo de cidade que está tratando de implantar o grupo de goberno, centrado en impulsar os espazos peonís e facer unha cidade moito máis “humana” para as persoas que optan por camiñar.