Meis saca a concurso el suministro eléctrico por 353.000 euros al año

El Concello de Meis saca a concurso el suministro de energía eléctrica para las instalaciones municipales y el alumbrado público, por un importe de 353.000 euros anuales. El contrato es por un año, prorrogable a otro más. Así se aprobó en el controvertido pleno extraordinario celebrado a primera hora de la mañana de ayer, que se convocó después de que el anterior fuese declarado nulo por una impugnación del BNG.

En la sesión participaron solo los concejales del gobierno socialista, tras el plantón del BNG y el PP. En la sesión se aprobó la subida del recibo de la basura para las viviendas y las grandes empresas; la subida del tipo impositivo del IBI de la “urbana”; y el inicio del procedimiento administrativo para la adjudicación del contrato del suministro eléctrico.

Hasta ahora, Meis tenía el servicio con Endesa, gracias al acuerdo marco de la federación española de municipios (FEMP), pero este acuerdo ha finalizado, por lo que el Ayuntamiento ha iniciado su propio expediente de contratación.

La alcaldesa, Marta Giráldez, se ha mostrado muy crítica con el BNG y el PP por no comparecer en el pleno, y ha aclarado que la sesión de ayer no tendrá coste alguno para el Ayuntamiento, puesto que los tres concejales no liberados han renunciado a cobrar indemnización alguna.

Marta Giráldez también aseguró que ella no ha cobrado ninguna dieta por desplazamiento o comida desde que es regidora, en 2019.