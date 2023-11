La Xunta descarta apoyar a Cambados con el asilo porque no pidió una subvención

El Ayuntamiento de Cambados está desde ayer oficialmente un poco más solo en la gestión de la venta del pazo de Montesacro que, con mucha probabilidad, significará también la desaparición del asilo de ancianos de la localidad. El asunto llegó ayer al Parlamento de Galicia, a instancias del BNG y el PSOE, y la conselleira de Política Social, Fabiola García, manifestó que, “no vamos a apoyar al Concello de Cambados porque no acudió a la convocatoria de 18,5 millones de euros para la construcción de centros residenciales”.

La congregación religiosa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados gestiona un asilo de ancianos en el pazo de Montesacro desde la década de los 40 del siglo pasado. Pero ahora quieren vender el edificio, pues afirman que la actividad les está ocasionando graves pérdidas económicas. Tiene cerca de 70 residentes, y el Ayuntamiento de Cambados ha llamado a las puertas de la Xunta de Galicia en busca de ayuda para salvar la actividad asistencial. Pero el alcalde, Samuel Lago, constató ayer que esa puerta está cerrada.

Los diputados autonómicos del BNG y del PSOE, Montserrat Prado y Julio Torrado, exhortaron a la Consellería de Política Social a que comprase el pazo de Montesacro y mantuviese abierto el asilo, recordándole a la conselleira Fabiola García que la Xunta de Galicia tiene atribuidas las competencias en servicios sociales.

La conselleira disponía de seis minutos para dar la réplica a los parlamentarios de la oposición, pero pronto quedó claro que sus peticiones no iban a ser atendidas. Fabiola García dedicó casi todo el tiempo de su intervención a loar las medidas impulsadas por el gobierno autonómico en defensa de las personas mayores, pero sin analizar en concreto la situación de Cambados. Sí lo hizo en la parte final de su discurso, momento en el que acusó al alcalde, el socialista Samuel Lago, de dejar escapar la oportunidad de recibir una subvención para la construcción de una residencia al no presentar ninguna solicitud en el Plan de Investimentos para centros sociales de titularidad municipales, dotado con 18,5 millones de euros. “El alcalde de Cambados no se interesó por construir en su concello un centro residencial. Si considerase que era necesario, pudo presentarse a la orden de ayudas de la Xunta. No es responsabilidad de la Xunta que los alcaldes soliciten subvenciones que son necesarias para sus vecinos”, espetó.

Montserrat Prado y Julio Torrado tuvieron un segundo turno de intervención. La parlamentaria del BNG, que es de Cambados, tildó de “lamentable” la intervención de la conselleira, y le espetó que, “hay que tener poca vergüenza” al intentar culpar al alcalde cuando “la responsabilidad de los servicios sociales es de la Xunta”. “Lo mejor que sabe hacer usted es escaquearse”, le reprochó Prado a la conselleira. “Le pido que actúe para evitar que los 70 residentes en el asilo terminen diseminados por Galicia”.

Torrado dijo que, “esto es de lo más sangrante que he visto en este pleno en muchos años” y afeó a la conselleira que no contestara ninguno de los tres escritos que le mandó Samuel Lago pidiéndole una reunión. “¿Pero usted sabe cuál es su cargo, conselleira?”, concluyó el socialista.

Fabiola García volvió a subir al estrado y dejó claro que, “no vamos a apoyar al Concello de Cambados porque no acudió a la convocatoria de la Xunta para construir centros residenciales”.

Sabela Fole acusa al cuatripartito de falta de interés

La portavoz del PP de Cambados, Sabela Fole ha criticado con dureza al alcalde, Samuel Lago, por no acudir a la convocatoria de subvenciones autonómicas para la construcción de residencias. En su opinión, este hecho, “revela claramente que no le importa nada, más allá del postureo de mostrar que hace algo”. Tildó de “fuegos de artificio” las preguntas parlamentarias del BNG y el PSOE y ha preguntado por las gestiones realizadas por el cuatripartito para salvar el asilo, “puesto que han pasado 50 días desde que salió a la venta y dejaron desvanecer el tema, porque se ven superados completamente y no tienen capacidad ninguna para liderar una operación de esta envergadura”. Sabela Fole cree que el gobierno municipal no tiene un interés real por resolver este asunto, pues de lo contrario, “habrían solicitado la inclusión de Cambados en el plan de inversiones sociales de la Xunta”. Asimismo, reiteró la postura del PP de Cambados, que pasa porque el Ayuntamiento lidere la compra del edificio, y que a partir de ahí gestione con la Xunta la financiación y mantenimiento del asilo. Mientras, en Santiago, la conselleira Fabiola García defendió que “el apoyo del gobierno gallego a las personas mayores está fuera de duda”, y aportó cifras de inversiones económicas y plazas en residencias.

Samuel Lago acusa a Rueda de maltratar a Cambados “porque no es alcaldesa quien él quería que fuese”

El alcalde, Samuel Lago, acudió al pleno del Parlamento. Finalizado el debate, que se produjo entre las 14.30 y las 14.55 horas, hizo pública una primera valoración en la que no pudo ocultar su decepción. Aseguró que aunque tenía alguna esperanza de regresar a Cambados con buenas noticias, no le sorprendió el portazo de la Xunta. “No esperábamos otra cosa”. Da por hecho que la Xunta no se hará cargo ni de la compra del pazo de Montesacro ni de la gestión de la residencia, y asegura que él sí ha hecho múltiples gestiones con la Xunta, ya que envió una carta al presidente Alfonso Rueda, se reunió con responsables de las Consellerías de Facenda y Cultura e intentó hacer lo mismo con los de la de Política Social, pero sin éxito. Por ello, la lectura que hace es que en la Xunta, “se lavan completamente las manos, se desentienden del problema de Cambados”. Asimismo, el regidor aseveró que, “Alfonso Rueda maltrata a Cambados. ¿Y por qué lo hace? Porque no es alcaldesa quién él quería que fuese”. De este modo, las posibilidades de que el asilo de Cambados siga abierto se reducen ostensiblemente. Samuel Lago pidió al Arzobispado de Valencia (del que depende la congregación que dirige el asilo de Cambados) que paralizase la venta del pazo tres meses. Ese plazo concluye a final de año.