Las primeras catas descorchan la feria vilagarciana del vino independiente

La plaza de abastos ya alberga la sexta edición de la Feria Independiente del Vino Castes, organizada por José Dieste “Sito”, propietario del espacio enogastronómico Derby, en estrecha colaboración con el Concello de Vilagarcía.

El grueso de las actividades van a desarrollarse los días 18 y 19, también en el mercado de abastos, al igual que habrá túneles del vino el 25 y el 2 de diciembre.

Pero ayer se organizaron las dos primeras catas, con las que empezar a calentar motores en este evento participado por alrededor de noventa bodegas de España, Francia e Italia que reúnen en el mismo cerca de setecientos vinos.

Fueron, más concretamente, una cata a ciegas impulsada por la Asociación de Sumilleres de Galicia y otra enfocada a modo de curso de iniciación abierto al público en general y gratuita.

La primera de ellas con Rubén López-Cortés, Juanjo Figueroa Treus, Aaron Álvarez y Deisy Barrios integrando el jurado encargado de seleccionar los mejores vinos presentados por los participantes de esta sexta edición de Castes.

Casa do Curuxo, Alouviño, Entrecantos, Quinta Seixalvo, Escolinas (Asturias), Antídoto (Ribera del Duero), Clos Ibai (Álava), Antonio Roade, Tolo do Xisto, Gramona, Sebio XL, Adriano Marco e Vittorio, As Bateas y Abadía da Coba son algunas de las bodegas participantes.

Junto a Viña Meín, Fogliati, Luis Pato, Adega do Vimbio, Pandi, Erede di Chiappone Armado, Puro Rofe, Manin y sus Muchahos, Constantina Sotelo, Castrobrey, Anónimas Viticultoras, Manu Michelinio, Adega Pentecostés, Jorge Marcote, Olga Verde o Adega Rincón.

Sin olvidar a Ikewen (Mallorca), Forjas do Salnés, Pagos de Brigante, Adega Sergio Álvarez, Pedro Méndez, Julia Casado, la tarraconense Josep Vinyes D’en Gabriel, Iria Otero, Manuel Rojo, Adega do Demo y Tiro al Blanco, entre otras firmas.