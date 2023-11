Meis repite el pleno de la subida de los impuestos tras una impugnación del BNG

El Ayuntamiento de Meis repetirá mañana viernes el pleno extraordinario para la subida de impuestos, después de que el BNG impugnase el celebrado la semana pasada. La alcaldesa, la socialista Marta Giráldez, ha optado por anular aquella sesión y convocar una nueva, para evitar un eventual litigio judicial que podría demorarse varios meses. En la sesión anulada se aprobó la subida de la tasa de recogida de la basura para las grandes empresas y las viviendas, y la del IBI de “urbana”.

El concejal del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Xoán Manuel Vázquez, sostiene que la Ley de Régimen Local establece que entre el dictamen de las comisiones informativas y el pleno tienen que pasar por lo menos 48 horas. Sin embargo, la semana pasada la sesión plenaria se celebró justo después de las comisiones.

Vázquez arguye que ya es la tercera vez que el grupo de gobierno que dirige Marta Giráldez hace esto, y que en el pleno ordinario de septiembre ya le avisó de que era la última vez que se lo consentía. “En ese pleno de septiembre ya avisamos de que si volvían a poner el pleno justo después de las comisiones, lo impugnaríamos”.

El edil nacionalista explica que cuando la semana pasada empezó el pleno lo primero que hizo fue levantar la mano y preguntar si podía hablar. Marta Giráldez se lo permitió, y Vázquez expuso que el pleno era nulo de pleno derecho y, en consecuencia, que la subida de impuestos que se iba a debatir y votar en él también lo sería. “Pero me contestaron que no pasaba nada, que el pleno podía celebrarse”.

Así las cosas, la sesión terminó celebrándose. Pero a principios de esta semana, el BNG presentó el recurso que había anunciado. Y eso ha obligado a la alcaldesa a convocar una nueva sesión, que será mañana viernes a las 9.15 horas.

Marta Giráldez se defiende argumentando que la secretaria municipal le había dicho que al ser un pleno extraordinario podía celebrarse justo después de las comisiones. De hecho, sostiene que cuando el BNG expuso su queja en el pleno, la misma secretaria planteó que Meis carecía de una ordenanza específica que regulase dicho asunto y que, en consecuencia, nada impedía celebrar la sesión.

El problema es que cuando los nacionalistas cumplieron su amenaza de impugnar la sesión, el gobierno municipal tuvo que pensárselo de nuevo. La alcaldesa señala que, “me reuní con la secretaria y con el interventor y me expusieron que había que poner en la balanza el coste de convocar un nuevo pleno y el de afrontar un litigio judicial”.

La regidora señala que los funcionarios le indicaron que el Concello podría ganar un eventual pleito, pero que también cabía la posibilidad de perderlo, de modo que, “consideramos que lo mejor era convocar de nuevo el pleno extraordinario”. También hay controversia sobre la hora de la convocatoria, ya que será a las 9.15 de la mañana. El BNG, opina que la alcaldesa lo ha marcado para esa hora porque como es para subir los impuestos quiere pasar el asunto de puntillas. Marta Giráldez contesta que está hecho para poder mandar el acuerdo esa misma mañana al boletín de la provincia.

La oposición anuncia que no asistirá y critica el gasto en dietas

El BNG de Meis califica de “atraco democrático” la postura del gobierno municipal, y les acusa de “menospreciar a los vecinos” al convocar la sesión a una hora laborable. Xoán Vázquez ya ha anunciado que no acudirá al pleno (“no voy a participar en esta chapuza”) y ha pedido a los concejales no liberados del PSOE, “que tengan el mínimo decoro de no cobrar las indemnizaciones por asistencia al pleno”. El nacionalista también ha anunciado que interpondrá todos los recursos que estén en su mano para frenar la subida de las tasas aprobada en la sesión del 3 de noviembre. El Partido Popular también remitió un comunicado advirtiendo de que no irán al Concello, y advierte del gasto que originará esta anomalía. “No se puede entender que se produzca un error de este calibre, por encima en un pleno extraordinario y a costa del dinero de los vecinos de Meis”, sentencia la formación que lidera Marta Lucio. La alcaldesa, Marta Giráldez, ya ha anunciado que los tres concejales no liberados han renunciado a cobrar las indemnizaciones por asistencia. Además, ha tenido palabras muy duras hacia el BNG, pues sostiene que el Partido Popular de Meis siempre convocaba también los plenos justo después de las comisiones informativas, “y el BNG nunca impugnó ninguno”. También cree que Xoán Vázquez actuó de mala fe. “En doce años que llevo en el Ayuntamiento yo solo impugné un pleno por cuestiones de plazo, pero lo hice el mismo día que recibí la convocatoria, no esperé a que se celebrase”.