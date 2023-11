Cambados congela los impuestos para 2024

El Ayuntamiento de Cambados no subirá los impuestos para 2024. Así lo ha confirmado el alcalde y concejal de Facenda, el socialista Samuel Lago, después de que la portavoz del PP, Sabela Fole, asegurase que la situación económica del Ayuntamiento era mala debido a la “mala gestión” del gobierno municipal y a los “gastos superfluos” que según ella se hicieron en vísperas de las elecciones municipales.

“Este año no vamos a subir los impuestos, pero si la Xunta de Galicia sigue sin asumir los gastos que le corresponden y que ahora mismo cubrimos los ayuntamientos, es posible que sí tengamos que subirlos para 2025”, afirmó Lago.

Sabela Fole emitió ayer un comunicado instando al gobierno municipal a aclarar el estado de las cuentas y si va a subir o no las tasas municipales en 2024. La edil de la oposición teme que el Concello incumpla la ley de Estabilidad Presupuestaria, y dice que esto abocaría al Ayuntamiento o bien a un plan de ajuste o bien a subir los impuestos. También afirmó que la presión fiscal en Cambados ya es “alta”, de unos 350 euros anuales por habitante. Además, Fole afirma que el municipio ni siquiera tiene dinero para poner su parte en los proyectos subvencionados por otras administraciones. “Todo apunta a que la salud de la tesorería municipal es muy mala y que quieren subir los impuestos municipales”, añade el PP cambadés.

Poco después de hacer público su comunicado, respondió por alusiones el exconcejal de Facenda, Xurxo Charlín, responsable de las cuentas en Cambados hasta junio pasado. Además de negar los “gastos superfluos” de los que habló la edil del PP -al menos hasta que él dejó de ser concejal-, Charlín le ha espetado que “la ley de Estabilidad Presupuestaria está suspendida este año, así que es imposible que Cambados tenga que acogerse a un plan de ajuste”.

“Este año no existen límites de estabilidad ni de regla de gasto por la guerra de Ucrania y la inflación”, añade Xurxo Charlín. Por ello, cree que Sabela Fole ha sido poco rigurosa con su crítica.

Samuel Lago, por su parte, insiste en que los gastos se han disparado para todos los concellos, y pone como ejemplo el suministro eléctrico. “En 2020 gastamos 380.000 euros y este año andaremos sobre los 600.000, a pesar de reducir mucho el consumo”.

Pero el regidor afirma que Cambados ni siquiera tendría que barajar una hipotética subida de impuestos si la Xunta “pagase el servicio de ayuda en el hogar, el segundo hijo en la guardería y la tasa de depuración que nos han metido nueva. Lo que está haciendo la Xunta ahora es el clásico yo invito, pero pagas tú”.

El PP alude a la pérdida de obras subvencionadas

Sabela Fole declaró que no tendría sentido subir los impuestos porque, “el problema de Cambados no es la cifra recaudatoria, sino la mala gestión, la nula capacidad para conseguir recursos y el gasto superfluo totalmente descontrolado, lo que provoca que no se hagan inversiones ni se atiendan adecuadamente los servicios e incluso haya que renunciar constantemente a ayudas concedidas por la Xunta o la Diputación por no poder poner, siquiera, nuestro porcentaje de participación”. Samuel Lago le ha respondido que, “es por lo menos gracioso que el PP cuestione la situación económica del Concello de Cambados ahora que tenemos deuda cero con los bancos, cuando el PP dejó una deuda de 3,7 millones de euros”, al tiempo que la acusó de mentir al afirmar que la presión fiscal de Cambados es alta. “Tenemos uno de los impuestos de bienes inmuebles más bajos de la comarca (el tipo es del 0,46), y lo tenemos congelado desde 2019”.