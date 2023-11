El BNG duda de que la plaza de abastos pueda cumplir los plazos para su remodelación

La portavoz del BNG de Vilanova de Arousa, Carmela Alfonso, mostró ayer sus dudas sobre el proyecto de remodelación integral de la plaza de abastos ya que para disponer de esos fondos europeos deben cumplirse de forma estricta los plazos que se marcan y “mucho nos tememos que en Vilanova no se van a cumplir, ya que hay cuestiones que deben estar ejecutadas en dos meses y todavía no se han licitado las obras”.

Señala Alfonso que “lo que el interventor aprobó en la comisión fue el inicio del procedimiento de contratación de la obra de forma anticipada, pero Durán ha vuelto a echar el carro por delante de los bueyes, como en su día hizo con el centro comercial, creando unas expectativas entre los vecinos que, mucho nos tememos, van a quedar frustradas”. Insiste Alfonso en que “el procedimiento por anticipado es legal, pero no va a poder contratar hasta que tenga la subvención en firme, porque Intervención le advierte de la existencia de un riesgo financiero insoportable”. No en vano, asegura, “esta subvención no ha sido aprobada, sino que Vilanova ha sido seleccionado, pero no existe una concesión en firme”.

La edil nacionalista mantiene que “nos vamos a meter en una crisis financiera de dos millones de euros; ojalá nos equivoquemos y llegue a buen puerto, porque fue el BNG el primero que solicitó inversiones y la modernización de la plaza en el año 2015 y es necesaria una remodelación, pero vamos camino de endeudar otra vez al Concello, como ocurrió con el área comercial, cuya licencia iba a pagar la adquisición de Vista Real y al final tuvimos que pagarla a base de créditos”.

En la comisión informativa, Alfonso reconoce que se abstuvo en la aprobación del proyecto porque “pensamos que puede ser bueno con el tiempo y sería bueno para promocionar los productos de nuestro municipio y el consumo de proximidad, si no acaba convertido en un nido de multinacionales que son las que le gustan a Durán, como se pudo ver en plena campaña electoral”.