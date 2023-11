A Illa busca solución para las goteras del pabellón de A Torre

Hace poco más de un año, el Concello de A Illa procedía a reparar el tejado del pabellón del colegio Torre-Illa, donde se desarrollan todas las actividades y competiciones de deportes de interior en el municipio. Esa actuación parecía haber acabado con las goteras en el interior. Sin embargo, el pasado sábado, los padres que acudieron a presenciar el encuentro de minibasket se encontraron con que les llovía, literalmente, en la grada. De hecho, varios permanecieron siguiendo el encuentro bajo la protección de un paraguas.

Tras las quejas, el Concello descubrió que el agua se filtraba a través de unos conductos de ventilación, una situación provocada por los fuertes vientos del oeste que se registraron en ese momento. “Estamos viendo como podemos solucionarlo, pero es muy probable que cerremos esas rejillas para que no vuelva a suceder”, explicaba ayer el alcalde del municipio, Luis Arosa. El regidor también insiste en que “se trató de una circunstancia puntual en una jornada de temporal que estamos buscando la fórmula de que no vuelva a ocurrir en el futuro”. Si se opta por tapar esas rejillas, explica Arosa, “no habría problemas de ventilación en el interior del pabellón”.