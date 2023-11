A Illa asume una subida de impuestos que el PP califica de “descomunal”

La presión fiscal de los vecinos de A Illa se va a ver incrementada a partir del 1 de enero de 2024, cuando entre en vigor el incremento de tasas que se aprobó en la última sesión plenaria, una subida que afectará a la mayor parte de los impuestos en mayor o menor medida y que el grupo de gobierno justifica en el encarecimiento que han experimentado las prestaciones de servicios y en tratar de reducir la deuda que arrastran las arcas municipales. En cambio, el Partido Popular, tilda ese incremento de “descomunal” y cuestiona precisamente el momento en que se ha decidido, “justo cuando el sector económico más importante que tiene este municipio, el marisqueo, no atraviesa por su mejor momento”.

Tanto el alcalde, él socialista Luis Arosa, como el edil de Economía e Facenda, el nacionalista Manuel Suárez, reconocen que no es una decisión que les haya gustado tomar, pero que no ha quedado otro remedio ya que “el incremento de la deuda hasta el 1.800.000 euros para hacer frente al crédito de la plaza de O Regueiro y el hecho de dispararse los precios por completo a la hora de cubrir los servicios no nos ha dejado otro camino”.

De todas formas, Suárez asegura que la mayor parte de los impuestos “siguen estando muy por debajo de la media de la comarca y de los municipios limítrofes y la subida que se ha puesto, salvo aquellos que llevaban tiempo sin actualizar, es muy contenida”. Suárez insiste en que “no es un plato de buen gusto esta decisión, pero tenemos unas responsabilidades que hay que cumplir y tenemos que cuadrar las cuentas”.

El edil de Economía e Facenda asegura que algunas tasas “como la de acceso al museo, era ridícula y necesitaba ser actualizada”, mientras el IBI “ha pasado de 0,50 a 0,55, manteniéndonos en la mitad de lo que permite la Ley”. También se han retocado otras cuestiones, como la recogida de basura o el saneamiento, además de que Intervención “venía advirtiendo en los últimos ejercicios la necesidad de hacerlo, porque prácticamente todos los servicios que prestamos eran deficitarios”.

La visión del Partido Popular no es precisamente esa, ya que los conservadores consideran que el grupo de gobierno debería buscar otras fórmulas de ahorro que no acabasen dañando las economías familiares. El que fue candidato conservador, Matías González Cañón, utilizaba el símil de “más centrarse en las cuestiones de comer que en chucherías, es decir, centrarse en lo importante y eliminar gastos superfluos, porque la subida que han aprobado PSOE y BNG es una animalada que nos va a afectar a todos, porque si no se sufre por tener coche, se sufre por querer una licencia”.

González achaca esta situación “al endeudamiento provocada por la mala gestión de los últimos años del PSOE, en donde pasamos de tener una deuda de poco más de 100.000 euros a casi dos millones en apenas cuatro años; ellos sabían perfectamente, antes del 28 de mayo, que iban a meterle esta subida a los vecinos”. El conservador asegura que hay impuestos que registran “un incremento del 50%, como es el caso del alcantarillado, o del 44% como ocurre con las licencias urbanísticas, mientras que la recogida de basura, entre las diferentes variables, oscila entre un 10 y un 20”.

Una de las cuestiones que más lamenta el Partido Popular es que esta subida de impuestos se acometa “precisamente cuando el marisqueo, uno de nuestros sectores económicos más importante, sufre su peor momento y muchos vecinos no están para hacerle frente a todas estas subidas de los que presumían de ser la solución para A Illa”.