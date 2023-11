Una de albariño y queso en Martín Códax

El día 12, como cada segundo domingo de noviembre, se conmemora el Día Mundial del Enoturismo, promovido por la Red Europea de Ciudades del Vino (Recevin) con el objetivo de divulgar la cultura y el turismo del vino.

Y en bodegas Martín Códax, considerada la “Mejor Bodega Abierta al Enoturismo de España” en los “VI Premios de Enoturismo”, quieren celebrarlo por todo lo alto.

Túnel del vino

Van a hacerlo el sábado, en este caso con un túnel del vino en el que se podrán “conocer de primera mano y degustar” las diferentes elaboraciones de esta cooperativa asentada en Vilariño (Cambados).

Y no solo eso, sino que sus afamados albariños y espumosos podrán maridarse con diferentes quesos gallegos con sello de calidad.

Para dar cabida a la mayor cantidad posible de visitantes, siempre respetando los aforos recomendados para este tipo de celebraciones, ese túnel del vino funcionará en tres sesiones, a las 12.00, las 13.00 y las 17 horas.

De este modo se permitirá el acceso a 90 personas, a razón de 30 en cada turno, que deben reservar sus entradas, a un precio de 12 euros, en la página web de esta bodega adscrita a la Denominación de Origen Rías Baixas.

Val do Salnés

Precisamente es su “empeño por convertir esta marca y al Val do Salnés en un referente del enoturismo gallego”, lo que lleva a Martín Códax a reforzar su ya dilatada programación sociocultural y enoturística con este nuevo túnel del vino, tratando de “ofrecer experiencias arraigadas en el territorio con el objetivo de poner en valor el entorno y tradiciones de la zona”.

Junto a Os Xoves de Códax, As Tardes do Atlántico o los Premios Martín Códax da Música, la del sábado es una de las propuestas que, en torno al albariño de esta cooperativa, contribuyen a engrandecer no solo la propia bodega, sino al conjunto de la Denominación de Origen Protegida.