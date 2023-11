Meis también sube impuestos para 2024: habrá sendas alzas en el IBI y la basura

Numerosos ayuntamientos gallegos han aprobado en las últimas semanas subidas de impuestos para 2024, con el argumento de que la inflación también está castigando a los municipios. Meis será uno de ellos. La corporación ha convocado para las 14.00 horas de hoy una sesión extraordinaria en la que el grupo de gobierno que dirige Marta Giráldez propondrá incrementar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el recibo de la basura.

Los socialistas tienen mayoría absoluta, con lo que sacarán adelante ambas modificaciones fiscales. Pero no será sin debate ni controversia, ya que el Partido Popular ha anunciado su voto en contra, al menos en lo que se refiere a la subida de la basura.

La formación que dirige Marta Lucio es especialmente crítica en este capítulo, pues considera que si Marta Giráldez no cambiase “a dedo” la empresa de recogida de los residuos, no sería necesario ahora subir el impuesto a los vecinos.

El IBI

La alcaldesa, Marta Giráldez, afirmó ayer que la subida del IBI que lleva al pleno de hoy, “es la medida más desagradable que he tomado desde que estoy en la Alcaldía”, pero asegura que no le ha quedado más remedio para salvaguardar la estabilidad de las arcas municipales. “Meis lleva varios años con más gastos que ingresos, pero esta situación se ha disparado todavía más desde 2021, así que nos vemos obligados a subir el IBI, lo hacemos por responsabilidad”.

La regidora plantea que los gastos salariales, en energía eléctrica y de servicios como los de ayuda en el hogar y la guardería han aumentado de tal modo, que al Concello no le queda más remedio que tratar de incrementar sus ingresos para equilibrar la balanza contable.

Hasta este año, Meis tenía el tipo impositivo más bajo de O Salnés y Ullán en el IBI de la “urbana” (un 0,40, al igual que Meaño, Ribadumia, Sanxenxo y Valga), pero a partir del 1 de enero el porcentaje sube hasta el 0,50. De este modo, el Concello meisino espera recaudar unos 90.000 euros anuales más, y se convierte en uno de los que tienen el tipo más alto, solo superado por los de Vilanova, O Grove, Pontecesures y Vilagarcía.

En el caso del de “rústica” se mantiene congelado, en su actual 0,60. Este es el tercer tipo impositivo más elevado de O Salnés, solo superado por los de Vilanova y Meaño, y empatado con el de A Illa.

La portavoz del PP, Marta Lucio, cuestiona con dureza esta medida, pues afirma que, “en campaña electoral (a Marta Giráldez) se le llenó la boca diciendo que no subiría impuestos, y lo que hace ahora es pasar el rodillo y subirlos”.

También afirma que en 2015 algunas personas que hoy forman parte del núcleo más próximo a la alcaldesa, “se pusieron detrás de la pancarta para protestar por la subida del IBI” (en ese momento, gobernaba el PP) y pregunta a estas personas, “si también se van a poner ahora detrás de la pancarta”. Según Marta Lucio, la nueva ordenanza fiscal del IBI significará un incremento en los recibos del 25 por ciento.

Hay que tener en cuenta que aplicar el tipo impositivo más alto no significa necesariamente que los vecinos de una determinada localidad paguen más de IBI. Vilanova, por ejemplo, tiene el tipo impositivo más elevado de la comarca, pero el recibo medio en esta localidad es mucho menor que el de Sanxenxo, cuyo porcentaje de IBI es más bajo. Esto se debe a que en Vilanova el recibo se calcula sobre una valoración catastral de finales de los años 90, mientras que en otros concellos se revisó el valor de los inmuebles más recientemente. A mayores, el importe del IBI también oscilará mucho entre los municipios más codiciados para vivir, como podría ser Sanxenxo, y los más rurales o de interior.

El recibo de la basura

La batalla dialéctica entre gobierno y oposición probablemente será aún mayor cuando toque abordar la subida del recibo de la basura. Las viviendas situadas en el núcleo urbano pasarán a pagar el año próximo 95 euros -repartidos en dos recibos-, en vez de los 78 que abonaban hasta ahora. En el caso de las viviendas ubicadas en el rural, la tasa sube de 74 a 90 euros anuales. También se incrementa el coste para las grandes empresas, mientras que la tasa queda congelada para los pequeños comercios y la hostelería.

Giráldez ha afirmado que el servicio de recogida de la basura es deficitario desde siempre, y que aún seguirá siéndolo con la subida de las tasas que se lleva al pleno de hoy. Pero apunta que es necesario subir el recibo para atenuar un poco ese déficit. Sin embargo, Marta Lucio está convencida de que si no se hubiese contratado “a dedo” otra empresa de recogida no habrían aumentado los gastos y no sería necesario subir ahora la tasa. “Los vecinos asumirán el incremento por la mala gestión de la alcaldesa”.

El contrato con la nueva empresa está en los Juzgados

La portavoz del PP de Meis, Marta Lucio, ha asegurado que, “la actual empresa de recogida de la basura le cuesta al Ayuntamiento unos 80.000 euros más al año que la anterior. Eso supondrá en cinco años más de 400.000 euros, que el Concello va a repercutir a los vecinos subiéndoles el recibo”. “Esta subida del impuesto se debe a la mala gestión de la alcaldesa”, añade Marta Lucio. El PP ha sido muy crítico con la adjudicación a Valoriza del servicio de la basura. El asunto está en los tribunales, a la espera de que se resuelva un recurso de la Mancomunidade do Salnés -que defiende los mismos postulados que Meis-, pero la primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra era favorable a la empresa que presentó la reclamación. Marta Giráldez insiste en que la subida de la tasa no tiene nada que ver con el pleito judicial. “Eso es pura demagogia del PP”. En cuanto al incremento del coste del servicio, la regidora alega que el que se presta ahora es muchísimo mejor en todos los sentidos.