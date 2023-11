El sector de la volandeira confía en empezar mañana la campaña pese al fuerte temporal

La volandeira de la ría de Arousa es un recurso muy preciado por los consumidores, de ahí que el mercado esté ávido por recibir los primeros lotes, y más teniendo en cuenta que se avecina el fin de semana. De ahí que los pescadores tengan ganas de salir a trabajar, confiando en que el marisco se pague bien en las lonjas.

Pero también están sopesando las inquietantes novedades que llegan sobre Ciarán, la profundísima borrasca que golpeará varios países del Occidente de Europa desde hoy miércoles, y que se espera que deje en Galicia vientos huracanados de hasta 150 kilómetros por hora, lluvias muy copiosas y olas de hasta seis metros de altura.

En este contexto, la flota de la volandeira que finalmente se atreva a iniciar la campaña podría optar por buscar las zonas más abrigadas de la ría de Arousa, como las situadas al norte de A Illa y de los polígonos de bateas, con la esperanza de que en esos puntos el mar no esté en unas condiciones tan malas que conviertan la jornada de trabajo en una temeridad. También podría haber barcos cerca de la costa de Vilaxoán, Vilagarcía o Rianxo.

Más allá de lo que pueda dar de sí el temporal de estos días, las perspectivas del sector para la campaña que está a punto de comenzar son bastante optimistas. Los muestreos realizados durante los últimos días por el sector han revelado que no hay tanto marisco como se esperaba en O Galiñeiro, una zona de trabajo habitual para la flota de Cambados; pero, sin embargo, el nivel de reclutamiento en las aguas interiores de la ría es tan alto o incluso mayor que el año pasado. Por eso, se espera que la temporada sea similar a la de 2022, al menos en lo que atañe a la cantidad de producto. Eso sí, hay que tener en cuenta que se trata tan solo de previsiones que se hacen por unos pocos sondeos y que, en consecuencia, la realidad final puede ser muy distinta.

A última hora de la mañana de ayer, en las cofradías de Cambados y de Rianxo estaban a la espera de recibir las últimas indicaciones de la Consellería do Mar sobre el comienzo de la pesquería. Si bien el grueso de la flota de la volandeira saldrá a trabajar a partir de mañana jueves -si el temporal lo permite- en teoría ya podrían empezar hoy mismo, 1 de noviembre. De hecho, en los últimos años no era raro ver ya algún barco pescando el día de Todos los Santos. En ese caso, las tripulaciones guardarán las capturas en las neveras de la lonja, y esa volandeira se subastará mañana jueves por la mañana.

Pero la primera gran subasta de este marisco será el jueves por la tarde. La volandeira que se exponga en las lonjas ya estará a disposición de los consumidores el viernes, en plazas de abastos, determinadas tiendas y restaurantes. También de las fábricas que elaboran conservas de este bivalvo.

La volandeira es una especie que puede extraerse con varias artes de pesca, siendo las principales el “bou de vara” y el “rastro de vieira”. Un aspecto que estaban pendientes de conocer las Cofradías a primera hora de la tarde de ayer era los cupos de captura que le corresponderán a cada una de ellas. Los armadores confían en que sean 50 kilos diarios por tripulante, que es lo que indica la resolución del “bou de vara”. Pero parte de la flota teme que la Consellería do Mar imponga un recorte de 10 kilos diarios. Otro aspecto que se irá determinando en los primeros días de campaña es si en las lonjas se imponen precios mínimos. En Cambados la asamblea de armadores han decidido que sí, y la volandeira que no alcance una puja mínima de dos euros el kilo será devuelta al mar. Se trata de una fórmula que el pósito cambadés ya ha ensayado en más ocasiones, y que le ha dado unos excelentes resultados, con unos precios medios muy elevados. La pasada campaña se comercializaron en Tragove 266.000 kilos de volandeira, que generaron en la rula un volumen de negocio de casi 785.000 euros. El precio medio superó los tres euros el kilo entre noviembre y diciembre, y se situó posteriormente en 2,50 euros el kilo una vez pasadas las fiestas.

Cambados baraja iniciar la extracción de vieira de la ría de Arousa en la primera quincena de diciembre

Otro de los recursos estrella de la ría de Arousa es la vieira. La Cofradía de Cambados tiene un plan específico, que le permite extraer vieira de la ría de Arousa y comercializarla a través de Porto de Cambados, una empresa que pertenece al pósito. En sus instalaciones del pósito de Tragove se depura, eviscera y envasa al vacío un producto que es muy apreciado en las mesas, sobre todo en celebraciones familiares como las de Navidad. La Cofradía cambadesa todavía no ha decidido cuándo iniciará la temporada de extracción, aunque todo apunta que será en la primera quincena de diciembre. Eso les permitiría abastecer el mercado ya desde principios de mes, cuando se celebran numerosas cenas de empresa. Se ha barajado como opción el 4 de diciembre (lunes), pero el inconveniente de esta fecha es que solo se trabajaría dos días esa semana, ya que el festivo del 6 de diciembre coincide en miércoles, y al ser festivo también el viernes no se podría trabajar tampoco el jueves. Por ello, tal vez al final se opte por posponer el inicio de la campaña al día 11. En todo caso, no hay nada cerrado, y también va a depender de la evolución de las biotoxinas, que en última instancia podrían influir también en la fecha a partir de la cual se autorice la extracción del producto. Y mientras este momento no llegue, toca disfrutar de otros productos estacionales, como la volandeira o el centollo.