La lluvia amenaza el “Día de pedir” de A Illa tras suspender el desfile de Samaín

Es una tradición secular que se mantiene tan solo en A Illa. Cada Día de Defuntos, los más pequeños del municipio se lanzan a la calle a la búsqueda de golosinas puerta a puerta, recorriendo todas y cada una de las calles. Cada vez que una de esas puertas a las que llaman se abre, los pequeños dicen la frase “Unha esmoliña polos defuntiños que van alá” y la persona que les recibe debe plantearles un pequeño reto que, una vez superado, se premia con la entrega de golosinas, castañas, frutas, e incluso, pan en alguna panadería, que no duda en preparar una masa especial para esa jornada.

Este año las previsiones apuntan a que la jornada de Defuntos estará pasada por agua, con la llegada de una ciclogénesis. Sin embargo, no es la primera vez que ocurre una situación de estas y los pequeños no suelen arredrarse a la hora de conseguir llenar sus mochilas de las adoradas golosinas. En muchas casas también ya se han adquirido y colocado al lado de la puerta de entrada para no perder el tiempo en entregarlas.

La lluvia es complicado que pueda frustrar una jornada como la del Día de Defuntos, pero si lo hizo con el desfile que se organizaba todos los años desde la biblioteca y que estaba previsto celebrar ayer. Las predicciones meteorológicas obligaron a cancelar su celebración al no disponer de espacios a cubierto adecuados para ello. De todas formas, el Concello mantiene dos citas para las próximas semanas vinculadas a esta celebración. La primera será el 5 de noviembre, con la celebración del IV Magosto de la ACD Dorna. Será a las 16.30 horas e incluirá un taller de baile gallego, la actuación de “monifates”, un concurso de postres típicos, juegos populares y música a cargo del grupo de ACD Dorna y de Paradanda. No faltarán tampoco las tradicionales castañas asadas y gratuitas.

La otra cita setrá el día 11 en el salón del Multiusos, donde va a tener lugar la celebración de un gran baile infantil de disfraces de Samaín. Para la celebración del evento se contará con la participación de un dj y tendrá lugar una gran chocolatada, además de mucha sotras sorpresas.