A Illa se despide del padre Olimpio

A Illa se levantó ayer con una triste noticia, la del fallecimiento del que fue párroco de San Xulián durante más de 60 años, Olimpio Mejuto Ares. El sacerdote falleció en la madrugada de ayer a los 97 años de edad y su cuerpo recibirá sepultura en el cementerio de Santa María dos Baños de Cuntis hoy a las 16.00 horas y el funeral tendrá lugar el día 10 a las 17.00 horas. Mejuto ejerció el sacerdocio en A Illa desde 1954 hasta 2016, cuando decidió dejar la práctica activa del sacerdocio para refugiarse junto a su familia en el lugar que le vio nacer. Pese a marcharse de A Illa, nunca dejó de estar en contacto con los vecinos del municipio, que le guardan un gran cariño. No en vano, bautizó a generaciones y generaciones de isleños durante las seis décadas que permaneció allí. En octubre de 2017, se le tributó un homenaje en las dependencias del Concello y en la parroquia de San Xulián, que se quedó pequeño ante la gran afluencia de parroquianos.

Natural de Cuntis, la vinculación de Mejuto Ares al sacerdocio comenzó muy joven, ya que su padre era el carpintero del seminario. Ordenado como sacerdote en 1953, su primer destino fue Santa María de Aguas Santas, antes de recalar en Brens. No fue hasta un 2 de noviembre de 1954 cuando desembarcó en A Illa. Llegó en la tradicional motora, como se hacía antes del puente, y en el muelle de O Cabodeiro ya le esperaban un buen número de parroquianos para conocerle. A partir de ese momento se inició una relación entre el pueblo de A Illa y su párroco en la que el siempre destacó por ser un hombre tranquilo, de gran paciencia y que siempre trataba de evitar los conflictos. A pesar del aislamiento que vivió A Illa hasta el año 1985, cuando se construyó el puente, Mejuto siempre trataba de reunirse todos los domingos con su familia. Así, se hizo con un garaje en Vilanova, donde guardaba el vehículo que cogía para ir a Cuntis después de abandonar la motora

Mejuto no dudó también en colaborar en el crecimiento de A Illa. Fue responsable directo, por ejemplo, de la construcción del “Santo” que preside Con do Forno, pues fue él quien lo encargó en 1962 a un maestro de la Escola de Artes e Oficios da Universidade de Santiago de Compostela. Diseñó él mismo la talla de la Virxe do Carme que protagoniza uno de los días más grandes de A Illa, además de ser uno de los mediadores para conseguir los terrenos sobre los que se acabaría edificando el actual CEIP Torre. Con él se conoció la festividad de San Ramón, una de las romerías más populares de A Illa, que se inició en O Aguiúncho y que hoy se celebra en la zona de A Bouza. Cuando A Illa reclamaba un puente que les uniera al continente, también formó parte de la comisión que se desplazó a Madrid a conversar con Leopoldo Calvo Sotelo, al que conocía desde su infancia en Cuntis. Su más reciente intervención fue la de mediar ante el obispado para conseguir los terrenos sobre los que hoy se asienta el IES Illa de Arousa.

Es por esto que el párroco siempre tendrá un lugar en el corazón de los isleños y formará parte de la historia de un municipio que cambió por completo durante los años que él permaneció allí.