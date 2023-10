La subida de impuestos se extiende por la comarca

Las Corporaciones de O Grove y Meaño se reúnen a las 20.00 y las 14.00 horas, respectivamente, para tratar distintas modificaciones de las ordenanzas fiscales; que también se adaptan hoy en Catoira.

En el caso meco, por ejemplo, se tratarán las modificaciones previstas para el tributo sobre construcciones, instalaciones y obras, junto con el de vehículos de tracción mecánica, la del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la ordenanza del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Mayoría absoluta

En Meaño se someterá a modificación la ordenanza fiscal reguladora del IBI a partir de una propuesta de grupo de gobierno que conforma Veciños de Meaño (VEDM), con ocho de los trece ediles de la Corporación.

La intención del alcalde Carlos Viéitez y su equipo es incrementar el gravamen del 0,40 actual al 0,47, lo que se traducirá en un incremento en el recibo del IBI en 2024.

Recurrir a un pleno extraordinario se debe a que la decisión plenaria tendrá que cumplir con los plazos formales hasta su publicación y exposición, antes de fin de año, para poder aplicarse ya en 2024, no pudiendo esperar esta decisión así al ordinario del 30 de noviembre.

La justificación

Ante esta sesión, el gobierno de Meaño explicaba ayer la subida impositiva, también aplicada en localidades como Valga y Sanxenxo, presentándola como una necesidad, mediante la que hacer frente a la “elevada presión inflacionista y los cambios económicos y sociales que estamos viviendo”.

Meaño seguirá siendo una de las localidades con los impuestos y tasas más bajos, manteniendo la misma tendencia que lo caracterizó durante los últimos 15 años, cuando no se actualizó ningún tributo ni siquiera para aplicarles la subida del IPC anual Gobierno de Cambados

Es esto lo que “obliga a este gobierno a romper por primera vez en 15 años la congelación de impuestos y tasas”.

En cualquier caso, Viéitez y su equipo saben que “Meaño es uno de los municipios con impuestos y tasas más bajos”, al igual que uno de los que “más apuestan por los servicios públicos”.

Raquel Balboa

Raquel Balboa, la número 3 de Veciños de Meaño (VEDM), abunda en ello para decir que esos servicios “tienen una clara repercusión, tanto en la estabilización del empleo como en la calidad de atención sociosanitaria a colectivos tan vulnerables como la población de la tercera edad o la infancia”.

Seguridad jurídica y bonificaciones En el gobierno de Meaño garantizan que la ordenanza fiscal que se aprobará en la sesión plenaria de esta tarde “garantiza a la ciudadanía una mayor seguridad jurídica, puesto que desde la entrada en vigor de la actual normativa sufrió ya varias modificaciones que derivaron en la existencia de varios documentos relativos al mismo tributo, por lo que era necesario refundir los contenidos en una nueva ordenanza”. Asimismo, este nuevo texto “incorpora también bonificaciones, entre las que cabe destacar especialmente las aplicables a familias numerosas; al igual que se recogen las fincas rústicas de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria, las viviendas de protección oficial o los proyectos de urbanización”, concluye la edil Raquel Balboa Torres.

Incluso cita como ejemplo el servicio de atención domiciliaria de personas con necesidades específicas, la escuela infantil o el comedor escolar, todo ello “servicios públicos que en Meaño se prestan con fondos públicos y personal municipal”.

Calidad en los servicios

Lo que quiere decir el ejecutivo es que para mantener, e incluso mejorar, la calidad de tales prestaciones, es necesario “regularizar el IBI incrementando un 18% el tipo impositivo, que pasa del 0,40 al 0,47%”.

Una subida “que tendrá una repercusión en los recibos que las familias deberán abonar a finales de 2024, siendo inferior a 20 euros en los tramos estándar”.

15 años

Dicho lo cual, Viéitez y su equipo garantizan que, a pesar de la subida, “Meaño seguirá siendo una de las localidades con los impuestos y tasas más bajos, manteniendo la misma tendencia que lo caracterizó durante los últimos 15 años, cuando no se actualizó ningún tributo ni siquiera para aplicarles la subida del IPC anual”.

En definitiva, que la difícil situación económica actual “impide a este gobierno mantener esa política de congelación impositiva; y menos teniendo en cuenta que queremos seguir siendo un Concello que presta servicios de calidad”.

Vilanova y Pontecesures

De ahí que a partir de 2024 vaya a aplicarse un IBI del 0,47%, “muy por debajo de Vilanova, que está en un 0,60%; O Grove, con un 0,58%; Caldas y Pontecesures, que tienen un 0,56%; y ciudades como Pontevedra y Vigo, con un 0,64% y un 0,91%, respectivamente”.

La oposición

Por su parte, una vez celebrada la Comisión de Contas para preparar esta sesión, la formación Meaño Independiente ha emitido un comunicado para posicionarse en contra y decir que “en un contexto de inflación tan alta como la que está sufriendo el país, el subir de golpe casi un 20 por ciento el IBI es un abuso indecente sobre el ciudadano de a pie, que se las ve y se las desea para llegar a fin de mes”.

Y es que en la práctica, precisan en MI, “el incremento en 0,7 puntos se traducirá en una subida del 18% en el recibo del impuesto de la Urbana”.

La última revisión catastral para actualizar los valores de viviendas significó un incremento considerable. “La actualización de esos valores de viviendas –explica el independiente– permitió ya a los concellos aumentar sustancialmente su recaudación por este impuesto, tanto que mismo algunos ayuntamientos se permitieron bajar ligeramente su gravamen para compensar la subida de base”.

“Pero ahora –agrega–, el regidor, no contento con aquel incremento, no rebaja ni mantiene, sino que se propone incrementar, no un 2 o un 3 por ciento, sino que de una tacada casi un 20 por ciento”.