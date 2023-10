Lluvia en las aulas, sin pabellón y pendientes de una “chapuza” en el colegio público de Baión

Las últimas lluvias, que se filtraron por toda la fachada del centro e inundaron varias clases, han acabado con la paciencia de la comunidad escolar del colegio de Sestelo, en la parroquia vilanovesa de Baión y les ha llevado a reclamar que la Consellería de Educación cumpla, de una vez por todas, con los compromisos que, en su día, adquirió el conselleiro Román Rodríguez, de forma verbal, con los padres. Aunque son más, los dos principales problemas son las filtraciones de agua por la fachada y la ausencia de un espacio adecuado que haga las funciones de un pabellón para las aulas deportivas o de espacio a cubierto cuando llueve.

Este último es una deficiencia que el colegio viene arrastrando desde hace más de treinta años, cuando se construyó. Sin esas instalaciones, durante esas tres décadas, los alumnos del colegio han tenido que hacer deporte en un sótano mal ventilado y lleno de columnas que hacen imposible la idea de celebrar aulas en ese lugar. Fue por ello que los padres se manifestaron el pasado año a las puertas del centro, arrancando el compromiso del conselleiro de que les iba a hacer una pista cubierta en terrenos del colegio que están sin usar. Ese gimnasio tendría las medidas adecuadas para realizar la asignatura de Educación Física y podría utilizarse en días de lluvia durante el recreo o para cualquier otra actividad

Sin embargo, de eso no hay indicio alguno. Los padres desconocen si existe un proyecto para su construcción y, pese a remitir varios escritos tanto a la Consellería de Educación como a la Jefatura Territorial nunca han tenido respuesta. Lo único que han visto es que, hace ya algunos meses, vinieron unos operarios para “cortar la pared del bajo y meter puertas correderas para ventilar cuyo coste es de 24.000 euros”. Desde la ANPA insisten en que lo que necesita el centro no es “que nos hagan unas puertas correderas, necesitamos un pabellón, unas dependencias dignas y no este sótano que llevamos aguantando durante treinta años y que debería ser usado como un simple almacén”.

Esta misma semana han regresado los operarios insistiendo en que “lo que se va a hacer es colocar puertas correderas de cristal, pero ni es eso lo que necesita el centro ni se nos ha presentado memoria o proyecto del mismo”, señalan con indignación.

Representantes de la ANPA se reunieron con el alcalde, Gonzalo Durán, para comunicarle lo que pretendía hacer Educación y este reconoció “estar sorprendido por esa decisión, que no sabía nada y que él tenía la palabra del conselleiro de que se iba a hacer lo que se habló en su visita”. También indicó que el Concello no tenía ninguna solicitud de permiso para realizar obras en el colegio. Durán les animó a escribir al conselleiro para “saber en qué estado se encuentra el proyecto del pabellón, cosa que hemos hecho y esperamos que este tema de las puertas correderas quede en nada”.

El otro grave problema también se viene arrastrando desde hace muchos años y culminó esta semana de fuertes lluvias, con litros de agua de la lluvia entrando en el interior de varias aulas y profesores y alumnos teniendo que tapar los huecos con periódicos y cubos. Desde la ANPA insisten en que “nos llueve en el interior”, recordando que, en su día “se pidió un proyecto y vinieron de la unidad técnica y de una empresa, abrieron una ventana y se dieron cuenta de que el edificio carece de cámara, así que solo se cambió esa ventana, que acabó siendo tapiada, mientras el resto mantienen las filtraciones”.

Desde la ANPA se han hecho varios escritos reclamando que se actuase en esa fachada para evitar que las clases se conviertan en piscinas, pero ninguna de esas comunicaciones ha encontrado respuesta pese a la necesidad que tienen de que se lleve a cabo esta obra.