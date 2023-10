Un accidente colapsa durante más de una hora la VG 4.3 a la altura de Vilanova

Un herido leve y la VG 4.3 colapsada es el resultado de un siniestro que se registró en la jornada de ayer en el kilómetro 5 a la altura de Vilanova. Los hechos tuvieron lugar sobre las 8.46 cuando el conductor de un vehículo que circulaba desde Vilagarcía hacia Cambados perdió el control del mismo y se salió por su margen derecho. Como consecuencia de ello, chocó contra el quitamiedos y el vehículo quedó en medio de la calzada, obligando a los vehículos que circulaban en ambas direcciones a detenerse.

Aunque no fue aparatoso, hasta la llegada de los servicios de emergencias y de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico no pudo reanudarse la circulación en la zona, y cuando lo hizo, fue de forma muy lenta y pausada, provocando un atasco kilométrico no solo en la VG 4.3, sino también en la PO-530, ya que el siniestro tuvo lugar a la altura de la salida en dirección a Vilanova y A Illa de Arousa.

El conductor del vehículo fue trasladado por una ambulancia del 061 al Hospital de O Salnés, aunque su estado no reviste gravedad. Además de Urxencias Sanitarias también intervinieron en el accidente personal de Protección Civil de Vilanova, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y operarios de mantenimiento de carreteras. Las retenciones se mantuvieron prácticamente hasta las 10.00 horas.