Solo un mes para hablar con todos de la sustitución de la inservible EDAR de A Illa

Ahora Acuaes, la empresa estatal a la que corresponde la gestión tras ser declarada de interés general la EDAR isleña, debe buscar una solución inmediata para evitar que se dispare la sanción impuesta por Europa por la deficiente depuración de aguas en A Illa de Arousa.

Este es el motivo real de la reunión que a mediados de esta misma semana mantuvo el regidor local con directivos de Acuaes en Madrid y que reveló que el proyecto necesario asciende a la nada desdeñable cifra de 8,5 millones de euros con el fin de adaptarlo a las exigencias medioambientales.

El alcalde socialista todavía no dio el visto bueno a la inversión. “Les he pedido una prórroga de un mes para hablar con todos los grupos políticos, la cofradía y representantes del sector pesquero”, expone sabiendo que se trata de una obra de enorme complejidad, aunque imprescindible en estos momentos.

La idea que plantea Acuaes es eliminar la pequeña e inservible EDAR actual y construir una nueva y dimensionada a las necesidades de una localidad como A Illa con un censo de 5.000 habitantes pero que en verano llega a triplicar la población. Pero sobre todo porque la localidad se encuentra en una zona especialmente sensible a nivel medioambiental, lo que obliga a la máxima protección.

El proyecto ya se planteó en 2019, cuando se produjo una primera licitación por importe de 350.000 euros, a todas luces insuficiente para acometer lo que ahora está sobre la mesa. “Es necesario reemplazar todos los sistemas de depuración, de filtrados, de bombeos, además de emplear las últimas tecnologías para que el agua del saneamiento termine completamente limpia”, explica el regidor.

Porque no solo es la capacidad de la depuradora lo que se pone en evidencia, pues la ficha técnica oficial revela que las características de la instalación actual son absolutamente inadecuadas al ofrecer un simple tratamiento primario, reforzado con otro sin especificar, a la vez que aplica un proceso de desinfección ultravioleta. Carece de tratamiento secundario, tampoco elimina el nitrógeno o el fósforo ni siquiera cloración, ozonización y está falto de filtro de arena o sistema de microfiltración. En suma, la calificación que recibe de los expertos es, literalmente, de “suspenso”.

Acuaes, en su página oficial, explica que debido a estas deficiencias “se llevarán a cabo actuaciones de reparación y aumento de capacidad de las estaciones de bombeo, la eliminación de caudales entrantes por infiltración o flujo mareal, la construcción de un tanque de homogeneización a la entrada de la EDAR y un tanque de tormentas”.

Aunque el precio de esta inversión es sin duda disparatado –quizás la mayor inversión del Estado en Arousa el próximo año–, la actuación es inferior a la que podría haberse necesitado.

El alcalde Luis Arosa señala que la depuradora nueva va a construirse muy cerca de la actual y que será eliminada; en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, por lo que en principio no supondrá el pago de expropiaciones a propietarios privados en la zona de Testos que es donde continuará la instalación.

Pero sobre todo, el proyecto permite conservar la práctica totalidad de la red de saneamiento del pueblo, que no se verá afectado con la nueva obra, cuando se ejecute.

A la vez favorece mantener la disposición del actual emisario submarino, con lo que tampoco se verá dañada la producción marisquera, ya que el punto de desagüe está alejado de las bateas de mejillón, uno de los principales recursos económicos de la localidad arousana.

Y es que aunque las aguas de la futura depuradora de A Illa, tras los procesos de decantación, clorado y demás, necesarios para que las aguas salgan absolutamente limpias, el hecho de que desemboquen en el mar rebajaría la salinización natural, lo que obviamente podría repercutir negativamente en la importante actividad acuícola.

El otro problema al que se enfrenta el Gobierno local es el de la financiación de la nueva obra, pese a que la mayor parte de la inversión será de los Fondos Next Generation.

Aún así, los vecinos no verán incrementada la factura, asegura Luis Arosa.

Premio a la protección de playas y a la descarbonización





Los proyectos medioambientales que han hecho acreedor al Concello de A Illa de la Bandera Verde de Galicia llevan una larga trayectoria de desarrollo que ahora puede recibir un impulso gracias a las ayudas que podrán solicitar este año a la Xunta, junto con otros 17 Ayuntamientos de los 313 de de Galicia. El alcalde de A Illa Luis Arosa ha expresado su gran satisfacción por este reconocimiento por las iniciativas locales de carácter ambiental, que demuestran que se están siguiendo los criterios marcados en este plan de acción. En concreto, Arosa pone de relieve la actuación denominada “compostaxe in situ” que ha significado que en A Illa se hayan distribuido un total de 400 composteros individuales e instalado otros seis colectivos en la localidad. En el apartado de “mejora del uso público en O Carreirón y protección de las dunas grises de las playas de Os Espiños”, explica Arosa que se han ejecutado trabajos en los arenales de As Margaridas y el de Lontreiras. Con respecto a los trabajos de vallado del espacio dunar de Area da Secada, la intervención consiste en el cierre de la playa del mismo nombre y la de Barbafeita, que al contar con el distintivo de la Bandera Azul sufren en verano una creciente presión turística, lo que obliga a buscar soluciones para conservar este espacio en las mejores condiciones posibles. Otro de los proyectos que han conllevado la especial concesión de la Bandera Verde tiene también un largo recorrido, que inició la exedil de Medio Ambiente Grabrielle von Huldenshausen, que se tomó muy en serio el cumplimiento de todas las directrices de la llamada Agenda 2030. En concreto la Xunta calificó positivamente el proyecto de elaboración de la propia agenda local 2030 de A Illa de Arousa, titulado “Clean energy transition agenda”. La principal pretensión, subraya el alcalde, “es la de dar los pasos para la descarbonización de los edificios públicos e instalaciones deportivas a través de una comunidad energética”. Similar es también el proyecto de instalación de paneles solares. La localidad cuenta actualmente con 162 en el Auditorio y en la Casa do Concello, así como otro proyecto para la Galiña Azul. A ellos hay que sumar el proyecto Nesoi-cler, un estudio de viabilidad de la comunidad local de energías renovables. También se aplaudió el Biciarousa que se creó con la subvención el IDAE que permite ceder gratuitamente bicicletas a los vecinos y alquilarlas a precio módico a los demás.