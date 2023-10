La asociación Pole Sport carga contra el Concello de Ribadumia por su falta de apoyo

La Asociación Pole Sport do Salnés se concentró el sábado por la noche a las puertas del Auditorio de Santa Baia, en Ribadumia, donde se celebraba la Gala do Deporte, para mostrar su descontento con el gobierno municipal. Los participantes en la protesta se quejan de que el Ayuntamiento considera el “pole sport” como un deporte en algunas ocasiones, y en otras no. Ayer, por ejemplo, la asociación asegura que no les dejaron participar en la gala, “alegando que el nuestro no es un deporte federado”. La entidad considera que este argumento es un contrasentido, pues ya participaron e incluso fue premiada en dos ocasiones en la misma gala, que tiene las mismas bases desde 2016.

El pole sport es una disciplina en la que se realizan ejercicios en torno a una barra metálica vertical. Se trata de una actividad que requiere fuerza, equilibrio y coordinación. Actualmente, no está considerado oficialmente deporte y carece de federación, pero asociaciones como la de O Salnés está tratando de constituirla. Precisamente, algo que reprochan al grupo de gobierno de Ribadumia es la falta de compromiso con la actividad. Según un comunicado difundido ayer por la asociación Pole Sport Salnés, en mayo pasado les visitaron varios concejales, entre ellos los del PP, y les prometieron asesoramiento a nivel local, provincial y autonómico para federar la actividad y que se considere deporte a todos los niveles. “Todas estas promesas mencionadas, entre otras, no fueron cumplidas y no percibimos intención ni interés por hacerle seguimiento”, afirman. La asociación carga contra el Ayuntamiento porque en 2022 les hicieron pedir una subvención en la categoría de deportes, después de que ellos la formalizasen en la cultura. Asimismo, el Concello sí contó con el pole sport para las jornadas desarrolladas en los colegios durante la Semana do Deporte. Sin embargo, aseguran que cuando en agosto fueron al Ayuntamiento para preparar la nueva temporada, “ni siquiera se acordaban de que existía la asociación, ni su nombre ni su localización”.