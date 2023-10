“El mundo sigue mirando hacia otro lado cuando lo que está ocurriendo es un genocidio”

Anan Abdalah encabezará hoy la manifestación de defensa del pueblo palestino, el suyo, que tendrá lugar a las 12.00 en la plaza de Galicia de Vilagarcía. Autor del libro “Ojos de Palestina” cuenta su visión de un conflicto con Israel que tendrá su continuidad en forma de trilogía a modo de novela histórica

– ¿Cómo está viviendo la situación en Palestina a tantos kilómetros de distancia?

– Con mucho pesimismo. Estamos luchando contra Occidente entero y contra la primera potencia del mundo que es Estados Unidos. Biden pide el derecho a defenderse a Israel, ¿pero a defenderse de qué? El pueblo de Palestina lleva 80 años sufriendo a Israel. Desplazamientos forzosos, matanzas, hay un bloqueo total a Gaza, con muros, alambradas, torres de control… Es la mayor cárcel al aire libre de la historia con más de dos millones de personas allí. Los gazatíes están privados de todo en la vida. El agresor es Israel y hay miles de secuestrados civiles palestinos allí y ninguno de ellos sabe la razón. La mayoría de secuestrados en Gaza son militares y de los que están en Israel no se habla nada. Me cae la cara de vergüenza con este genocidio que nadie para. Hay bombardeos que hablan de edificios residenciales con la gente dentro. Se habla de 4.100 muertos, 14.000 heridos, pero debajo de los escombros hay muchos cuerpos que nunca se darán como víctimas. El 97% de la población de Gaza son refugiados de 1948 que ahora quieren desplazar de nuevo al norte de Sinaí. Tiene que haber un acuerdo justo para una solución. En la solución de los dos Estados, como dice Pedro Sánchez, para eso hay que reconocer al Estado de Palestina. Y muchos mandatarios europeos no reconocen al Estado de Palestina ¿Qué hemos hecho a esta gente para que nos traten así?

“El mundo árabe conspira contra Palestina”

– ¿Qué opina de los actos de Hamas? – Cualquier muerte es injustificable y Hamas no representa a todo el pueblo palestino. Veo esto y me caen las lágrimas, pero no se puede calificar de bestias humanas a alguien que lleva oprimido durante 75 años con muchísimas muertes. El mundo tiene que actuar y poner orden. No puede ser este genocidio y poner el foco solo en el 7 de octubre. ¿Qué hacen 20 camiones humanitarios para 2,3 millones en Gaza? La gente está bebiendo agua salada, con hospitales bombardeados con miles de civiles. Es una carnicería que avala Estados Unidos y Occidente. – ¿Cuál es su consideración de Israel? – Hay el judío y hay el sionista. No tenemos nada en contra de los judíos que quieren ir a la Tierra Santa. El sionismo es la ideología que manipuló la opinión judía. En 1986 Biden dijo “si Israel no existiera habría que inventarla porque nos ahorra millones de dólares y allí tenemos muchos intereses”. Lo que más me duele es que hablan del mundo árabe y lo único que importa son las relaciones con Israel. Hay 400 millones de árabes en el mundo y dos mil millones de musulmanes, y nadie nos da ni una botella de agua. Por ello soy palestino y únicamente palestino. El mundo árabe está conspirando contra el pueblo palestino. Es una vergüenza total. Las fronteras de Israel las protegen los ejércitos árabes. Siempre fue una situación complicada, pero nunca se vio. – ¿Cuál sería la solución? – Es una guerra y en primer lugar tiene que pararse el fuego y socorrer a los civiles. Luego sentarse a negociar con los líderes internacionales. No hay posibilidad de hacer dos Estados porque no hay espacio físico. En Cisjordania ahora hay dos guetos separados por Jerusalén. Están echando a la población palestina. Si Estados Unidos decidiese hacer dos Estados habría paz, pero el desplazamiento forzoso está claro. Ahora pasa con Gaza y luego pasará con Cisjordania. Si Biden hablase de dos Estados los habría.

– ¿Cuál es su visión del origen de todo este conflicto?

– Fue con la ocupación por parte del Imperio Británico a finales del siglo XIX. Ahí empezó la desgracia del pueblo palestino. Prometieron una nación para los judíos en Palestina dándole un terreno que no era suyo como recompensa a la ayuda de los banqueros judíos. La emigración judía empezó a ocupar Palestina en 1887. Los palestinos los recibían y les daban acogida y refugio. En 1936 los palestinos se dieron cuenta que se venía un conflicto ideológico, no religioso. El 15 de mayo de 1948 fue la catástrofe del nacimiento de Israel porque hubo matanzas. Hubo millones de desplazamientos de palestinos que ahora viven como refugiados por todo el mundo. Otros se quedaron viviendo como solo se defendía a Israel para oprimir a los palestinos. Eso no va en sintonía de los derechos humanos. Hubo sentencias de la ONU contra Israel que no cumplió ninguna. Se ha demostrado que es un Estado ficticio y nunca esperaron un golpe como ahora.

Expansión y supervivencia

– ¿Se pueden encontrar culpables e inocentes en todo esto?

– No se puede disfrazar la verdad. Lo que está pasando es un genocidio con mayúsculas. El plan es desplazar a la población fuera de Gaza, quieren el terreno, cueste las muertes que cueste. Lo que pasó en 1948 está pasando ahora y el mundo sigue mirando hacia otro lado. El problema es una ocupación de 75 años que sigue. Hay 8 millones de refugiados que no pueden volver a su tierra. Mis antepasados nacieron allí y ¿por qué no puedo volver? Y un judío americano puede ir allí y vivir inmediatamente. Los secuestrados no son extranjeros, son gente con doble nacionalidad. Firmaríamos una paz justa, iguales todos. No queremos matar a los judíos. Hay 15 millones de palestinos y 15 millones de judíos. Podríamos vivir allí todos porque hay espacio para todos, pero el plan de Israel es llegar del Nilo al Éufrates. El extremismo no renuncia a ello con el uso extremado de la fuerza avalado por Occidente. Ellos quieren la expansión y nosotros la supervivencia y conservar la identidad de un pueblo que no se puede borrar del mapa.