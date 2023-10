Los minutos que salvaron la vida a Samim Aydeniz

A Enrique Lago le extrañó ver por la calle a Samim Aydeniz aquella mañana de octubre de 2021. Por eso, cuando ese mismo día por la tarde se cruzó de nuevo con él en la plaza Invisa, en el barrio de Marxión, detuvo su coche para preguntarle si su mujer estaba bien. Samim Aydeniz bajó de su coche y le contestó que era él quien se encontraba mal. Casi de inmediato, se desplomó inconsciente.

La parada cardiorrespiratoria es una emergencia vital muy grave, hasta el extremo de que solo la superan el ocho por ciento de las personas que la sufren fuera de un hospital. Se produce cuando el corazón deja de latir de forma súbita e imprevista. Esto provoca que la sangre deje de fluir al cerebro y otros órganos vitales. Sin embargo, las expectativas vitales de los pacientes pueden mejorar mucho si reciben pronto ayuda en forma de maniobras RCP, de reanimación cardiorrespiratoria. El pasado lunes, 16 de octubre, se conmemoró el Día Mundial de la RCP, una jornada que ha servido para recordar la importancia de conocer unas técnicas básicas de primeros auxilios. Enrique Lago tenía algunas nociones porque al ser autónomo le habían dado algunas charlas de prevención de riesgos laborales, y gracias a él, al día siguiente de sufrir la parada, Samim Aydeniz podía sentarse en el hospital y comer por sí mismo. Con 62 años, el accidente cardiovascular no le dejó secuelas.

Enrique Lago auxilió desde el primer minuto a Samim Aydeniz. “Se desplomó con los ojos y la boca abiertos, y al ver que no reaccionaba lo primero que hice fue llamar al 112”, explica el vilagarciano. En la central de emergencias le pasaron con un médico, que fue guiando a Lago sobre lo que debía hacer mientras no llegaba la ambulancia. Metidos entre dos coches, Lago estuvo presionando el esternón de Aydenuz durante unos minutos interminables. “En todo ese tiempo no pasó nadie por allí. Si no llego a verlo por la mañana ese día en la calle no me habría parado a hablar con él por la tarde, y ahora él no estaría aquí”, señala.

Samin Aydeniz estaba muy mal, pero finalmente salió adelante. La médica del 061 que le atendió, Patricia Giráldez, destaca la importancia del gesto de Enrique Lago. “Una parada cardiorrespiratoria requiere una asistencia inmediata, porque a partir del quinto minuto de parada ya existe mucho riesgo de que queden secuelas neurológicas. Hay mucha diferencia entre los pacientes que han sido ayudados por los testigos y los que no. Enrique Lago supo actuar ese día muy bien”.

Por ello, la médico del 061 considera que es “fundamental” que los ciudadanos conozcan unas nociones básicas de como hacer una RCP. La fundación pública ofrece charlas gratuitas de formación para colegios, administraciones públicas o asociaciones. El lunes pasado, de hecho, enseñaron nociones de primeros auxilios a 350 niños en Fexdega. “En el 061 damos formación a profesores de Secundaria, y ellos después se la trasladan a sus alumnos. Hace unos años, cuando trabajaba en Santiago, nos alertaron por un hombre que había sufrido una parada y cuando llegamos a su domicilio, su hijo de 13 años ya le estaba haciendo la RCP”. El niño había aprendido a hacer el masaje cardiaco en su instituto.