La Xunta invierte 17 millones en O Salnés, y más de la mitad es en obras de saneamiento

Buena parte de las inversiones que aparecen explícitamente en los presupuestos se refieren a actuaciones de Augas de Galicia. Así, hay 100.000 euros para actuaciones de mejora del saneamiento en A Illa; 3,3 millones de euros para la ampliación de la depuradora de Tragove, a los que hay que sumar otro 1,3 millones para más obras de saneamiento en Cambados.

Las cuentas que la Xunta entregó ayer al Parlamento incluyen también 100.000 euros para la ampliación de la depuradora de Ferrazo, en Vilagarcía, y otros 3,4 millones de euros para las obras de saneamiento que se están ejecutando en el municipio, como son los tanques de tormentas. A mayores, Augas de Galicia ha reservado 102.000 euros para la mejora del bombeo y el colector de Cabanelas, con la finalidad de evitar los vertidos que se producen periódicamente al cauce del río Umia.

En materia portuaria, los presupuestos autonómicos contemplan 870.000 euros para la ampliación de la lonja de Cambados (esta partida ya figuraba en el documento de este 2023, pero la Xunta no ha llegado a empezar las obras), y 25.000 para la remodelación de Porto Meloxo, en O Grove. La Consellería de Infraestructuras ha destinado algo más de un millón de euros a la construcción de dos grandes aparcamientos disuasorios en Vilagarcía y Ribadumia. La Consellería de Educación, por su parte, dispone de dos millones de euros para la prometida ampliación del centro de formación profesional Fontecarmoa. Y la de Medio Ambiente tiene millón y medio para el parque empresarial de Pontecesures.

Los presupuestos autonómicos han generado también mucha expectación en la comarca por las previsiones que pueda tener la Xunta de Galicia hacia los nuevos centros de salud de Vilagarcía y Meis. Estos no aparecen como tal en los presupuestos, pero desde el Partido Popular han asegurado que sí están desglosados dentro de la previsión de inversiones sanitarias. En este sentido, los conservadores sostienen que hay 400.000 euros para la redacción del proyecto del centro sanitario de Meis, y dos millones de euros para el de Vilagarcía. Para finalizar, las cuentas entregadas en O Hórreo incluyen 200.000 euros para diversas mejoras en el Hospital do Salnés, que afectarán a las áreas de los equipos de Hospitalización a Domicilio y de la sede del 061.

Así las cosas, y a expensas de que se puedan introducir modificaciones en la fase de alegaciones, los presupuestos de la Xunta dejan sin respuesta un año más una serie de reivindicaciones históricas de O Salnés. Por ejemplo, no parece que la Xunta esté interesada en retomar la autovía de Vilagarcía a Pontevedra, que lleva más de una década aparcada.

Tampoco parece prioritario el desdoblamiento de la vía rápida entre Sanxenxo y O Grove. En materia hidráulica, tampoco figuran ni la ampliación de la depuradora de abastecimiento de agua de Treviscoso ni la nueva tubería general de O Grove, pese a las habituales advertencias de la Mancomunidade do Salnés y el Concello meco de que una avería podría causar un gravísimo problema en verano.

Julio Torrado : “Esto empieza a ser un pitorreo habitual”

El diputado socialista vilagarciano Julio Torrado se mostró muy crítico con el proyecto de presupuesto en lo que atañe a la comarca de O Salnés. “Esto empieza a ser un pitorreo habitual”, aseveró. En este sentido, Torrado emplaza al Partido Popular a que demuestre con documentos dónde se encuentran las inversiones comprometidas para los centros de salud de Vilagarcía y Meis. Estas partidas no figuran de forma explícita en los presupuestos -como sí sucede con el Gran Montecelo- pero el PP sostiene que están dentro de las inversiones genéricas de la Consellería de Sanidade. No obstante, Julio Torrado solicita a los conservadores seriedad. “Evitemos hablar de cosas que no existen. Cuando se anuncie o se presuma de una inversión, que el PP presente la partida presupuestaria que la avale”. Los socialistas también lamentan la falta de dinero en carreteras y que no haya partidas para la ampliación del polígono industrial de O Pousadoiro. “Las grandes partidas de estos presupuestos caen en lugares protegidos del PP donde están sus alcaldes, como si el dinero fuese privado y se repartiese en cenas de amigos”, concluye Torrado. Por ello, pide al PP de O Salnés, “orgullo y valentía” para reclamar más inversiones.