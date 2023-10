La carretera de Baión tendrá un nuevo proyecto para acometer su ampliación

La decisión de la Diputación fue aplaudida por Durán, que volvió a calificarla de “fundamental” para articular el interior de Vilanova. El regidor aprovechó para cargar contra los anteriores gestores de la Diputación, asegurando que “ha sido una vergüenza que, por ideología política se tenga así una carretera, lo que pasó con este proyecto es que sufrimos una cerrazón y un odio feroz, es por eso que les echan a patadas de todos los sitios”.

Durán acusó al PSOE de despilfarrar recursos públicos ya que “ahora, tendremos que redactar un nuevo proyecto, ya que el anterior no sirve al no incluir los precios actualizados de los materiales y querer introducir ahora nosotros nuevas cosas”. Eso “ha supuesto un coste muy importante, porque hay que recordar que este proyecto ya se encontraba licitado, adjudicado y a punto de dar inicio las obras pero, junto a otros siete viales, se decidió eliminarlos, se decidió jugar con la seguridad de los vilanoveses para construir una grada nueva en Balaídos”. Durante ocho años, recuerda Durán, lo único que se realizó en esa carretera fue “la instalación de badenes, pero nada que pudiese proteger a los peatones, por eso vamos a incluir aceras en el proyecto”.

Las obras de la carretera de Baión abrieron una brecha enorme entre la Diputación de Pontevedra, en época de Carmela Silva, y el Concello de Vilanova. Esa brecha parece haberse cerrado gracias a la llegada de Luis López y a la presencia como diputado integrado en el grupo de gobierno del organismo provincial del vilanovés Javier Tourís.

As Sinas y Ousensa los próximos pasos





La carretera de Baión no va a ser la única infraestructura que la Diputación de Pontevedra va a tratar de acometer en los próximos meses en Vilanova de Arousa. Otras propuestas que el alcalde le ha puesto encima de la mesa a López son la dotación de carriles bici y sendas peatonales en dos viales muy importantes del municipio, el de As Sinas y el de Ousensa. Ambos viales pertenecen a la Diputación de Pontevedra y la intención es que se puedan acometer esas obras cuanto antes. En el caso de As Sinas, el proyecto pasaría por recuperar la fachada litoral, mientras que en Ousensa, lo que se pretende hacer es una senda que permita a los vecinos de esa zona desplazarse hasta Caleiro andando, ya que en estos momentos no hay ni cuneta, suponiendo un auténtico peligro para los viandantes. El compromiso adquirido por parte de Luis López tuvo recompensa a su llegada a Vilanova, ya que el regidor le entregó varios regalos, entre ellos unos gemelos y una corbata, como muestra de agradecimiento por convertir al municipio arousano en uno de los primeros municipios en visitar como presidente de la Diputación. López también ensalzó el trabajo que está realizando Tourís en la Diputación después de cien días de gobierno.