Catoira pide un mejor trato a Renfe

El gobierno nacionalista de Catoira reacciona con firmeza para pedir que no se discrimine a sus vecinos, días después de que se anunciara la puesta en marcha de una nueva frecuencia en el servicio ferroviario que une las estaciones de Vigo-Guixar y Santiago de Compostela.

Más concretamente, un tren que parte de la estación de Guixar a las 17.05, con parada en Redondela a las 17.17, en Pontevedra a las 17.32, en Vilagarcía de Arousa a las 17.50 horas, en Pontecesures, a las 18.10 y en Padrón, a las 18.14 horas, para finalizar su recorrido en Santiago a las 18.35.

Luis Sabariz

Como explicaron en su momento tanto Renfe como el pontecesureño Luis Sabariz Rolán, uno de los más firmes defensores del tren de cercanías en el Bajo Ulla y O Salnés, Renfe estableció para ese nuevo servicio paradas en Redondela, Pontevedra, Vilagarcía, Pontecesures y Padrón, dejando al margen al Concello de Catoira.

Esto es lo que ha provocado la reacción del alcalde y su equipo. El nacionalista Xoán Xosé Castaño Conde pide que el apeadero del municipio vikingo sea tenido en consideración, sabedor de que no solo presta servicio a los vecinos de esta localidad, sino también a otros muchos de las comarcas de Caldas y Barbanza.

Roberto Ferreira

De ahí que el regidor vikingo y el edil Roberto Ferreira se reunieran ya con representantes del sindicato Comisiones Obreras y de la Asociación de Empresarios da Pobra do Caramiñal para “buscar conjuntamente medidas que pongan fin a esta situación”.

Lo que plantea el ejecutivo es que sus ciudadanos no pueden verse discriminados por el servicio de tren de proximidad. No con una, sino con “tres frecuencias que entraron en servicio y no tienen parada en Catoira, lo cual perjudica notablemente a los usuarios”.

Tres regionales

Detalla el gobierno de Castaño que desde ayer “hay tres trenes regionales que pasan por Catoira en dirección a Vilagarcía o Santiago y no se detienen”, como son los que salen de la capital arousana a las 17.50 y a las 20.35 horas, y el que lo hace desde la estación de Compostela a las 19.10 horas.

Una situación que contrasta con lo sucedido en otras comunidades autónomas, “donde se crearon recientemente nuevas redes de proximidad para mejorar el servicio”, de ahí que no se entienda que en Catoira “empeore” haciendo que la frecuencia de trenes llegue a provocar márgenes de más de tres horas entre el paso de unos y otros.

Más frecuencias

Es por ello que el Concello de Catoira exige que los tres servicios habilitados por Renfe tengan parada en su apeadero. Y no solo eso, sino que demanda “el aumento de las frecuencias y la mejora de la red existente, asegurando las conexiones intermodales entre las estaciones limítrofes de Pontecesures, Padrón, Vilagarcía y Padrón y la de Catoira”.

Para terminar reclamando al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que introduzca mejoras en la estación catoirense para dar mayores comodidades y facilidades a los viajeros, por ejemplo “incluyendo acceso para personas con movilidad reducida e instalando paneles informativos”.

Otras modificaciones

Puede recordarse que cuando Renfe anunció la puesta en marcha del nuevo servicio quiso hacer hincapié en que, de este modo, son ya “143 las frecuencias semanales” del Eje Atlántico entre Vigo y Santiago, “un total de 286 si se suman ambos sentidos”.

Al mismo tiempo, la compañía ferroviaria daba cuenta de una modificación horaria en el tren que actualmente realiza el trayecto Santiago–Vilagarcía que salía desde Compostela a las 18.00 horas y desde ayer lo hace a las 19.10 horas.

Puede recordarse, igualmente, que Renfe ya amplió su oferta de servicios públicos entre Santiago y Vilagarcía en marzo, “con la incorporación de cuatro trenes entre ambas ciudades, y un servicio más entre Compostela y Vigo-Guixar; además de hacer que dos trenes que ya circulaban entre Santiago y Vigo pasaran a ser diarios”.