La vacuna gripe-COVID regresa al Hospital do Salnés

Hace apenas diez días el gobierno de Vilagarcía criticó al Sergas por la pretendida reutilización del recinto ferial de Fexdega como “vacunódromo”, sin que antes se consultara esta posibilidad al Concello ni se valoraran posibles incompatibilidades con usos feriales, deportivos o sociales.

Un problema que no parece existir, ya que el propio Sergas comunica que el Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha establecido que el gran punto de vacunación para la campaña arousana de la gripe y el COVID no estará en Fexdega, sino que se activará el día 26 en el salón de actos del Hospital do Salnés, estableciéndose allí cuatro puestos para atender a la mayor cantidad posible de ciudadanos.

Campolongo

Por su parte, la campaña de vacunación en Pontevedra se activará ese mismo día en la sala de exposiciones de la Xunta de Galicia en Campolongo, en este caso con una dotación de diez puestos de vacunación.

Las previsiones del Sergas pasan por iniciar la campaña en ambos puntos con la población de entre 79 y 60 años; además de con el personal sanitario y sociosanitario del Área.

La intención de Sanidade es aplicar las vacunas en horario de 8.30 a 14.30 y de 15.30 a 20.30 horas, de lunes a domingo.

Centros de salud

Hay que recordar que al margen de ese calendario para los grandes recintos de vacunación se sigue desarrollando esta acción preventiva en los centros de salud, donde mañana comienza la vacunación de personas mayores de 80 años y se inicia la vacunación contra la gripe de los niños de entre 6 y 59 meses.

Razón por la cual las personas de 80 años o más están recibiendo un SMS con la cita, mientras que las familias de los niños deberán solicitarla en su centro de salud.

San Roque

Cabe recordar que el ambulatorio vilagarciano de San Roque no vacuna a los residentes en esta localidad, sino también a los vecinos de Catoira y los que actualmente tienen su médico en el consultorio de Vilaxoán.

Los residentes en Vilanova y Baión pueden vacunarse en el centro de salud de Vilanova; mientras que los de Cambados, A Illa, Ribadumia y Meis lo hacen en la villa del albariño.

Sanxenxo y O Grove

Baltar (Sanxenxo) acoge a los empadronados en este municipio y Meaño, quedándose los pacientes de O Grove en el ambulatorio de que disponen en Monte da Vila.

Todo esto sale a relucir después de que la propia Consellería de Sanidade anunciara que ha concluido la vacunación en residencias de mayores y de personas con discapacidad, además de haberse vacunado ya a los mayores de 80 años inmovilizados en su domicilio.

Esto se traduce en 36.330 personas vacunadas frente a la gripe y 33.900 contra el COVID. Unas cifras que llevan a la Xunta a mantener su intención de repetir, o incluso mejorar, los porcentajes de vacunación de años anteriores, “que sitúan a Galicia por encima del promedio nacional en todas las franjas de edad”.

Baste como ejemplo que el año pasado “se vacunaron frente a la gripe el 81,42% de los gallegos de más de 75 años, siendo el promedio en toda España del 67,32 %”.