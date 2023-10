El PP alerta del riesgo de incendios e inundaciones debido al "abandono" de Trabanca Sardiñeira

El Partido Popular de Vilagarcía ha querido denunciar el estado de las calles de Trabanca Sardiñeira. “Nos hemos reunido con los vecinos y son numerosas sus demandas y sus problemas”, señala Ana Granja.

La maleza es una de las primeras denuncias. Sostienen desde el partido más votado en las pasadas elecciones municipales que “en el centro las hierbas cubren las aceras e impiden el tránsito normal. Una situación que, aunque muy común en este nuevo mandato de Alberto Varela, no deja de parecernos vergonzosa. Una muestra más del abandono total del rural del gobierno municipal”.

Añaden al glosario de quejas el estado de la carretera. En opinión del PP el firme “sufre con diferentes capas de asfaltado y numerosos baches. La situación se hace más preocupante en la Rúa do Campo”. Es allí, entre los números 14 y 16, donde el grupo popular subraya que “coincidiendo con una cuesta, el mal estado de la carretera provoca que el agua se estanque y afecta a muchas viviendas”. Una demanda que también apuntan para la Rúa Quinteiro. “Hace meses que aquí no viene nadie a limpiar, es un vecino el que se encarga de retirar la basura, limpiar el pilón e incluso repararlo para que el agua no salga por fuera”, recogen en la protesta.

Cables entre las copas de los árboles

Otra cuestión que destacan desde el principal partido de la oposición es “el riesgo a que se provoque un incendio o una descarga eléctrica por culpa de los cables de la luz”. En concreto en la Avenida Nosa Señora dos Anxos, donde los cables del tendido eléctrico pasan entre las copas de dos árboles. En este caso, los vecinos piden que se reubiquen los cables y evitar que un día de tormenta pueda haber un cortocircuito o un problema similar. Como recoge el PP, “cada vez que hace mal tiempo se escuchan sonidos de chispazos al chocar los cables con el árbol”.

La exigencia de una actuación urgente en Trabanca Sardiñeira por parte del Partido Popular también incluye el arreglo de una marquesina de la parada de autobús, “moción aprobada por unanimidad y por la que aún estamos esperando a que se pongan a trabajar”.