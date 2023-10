Uno de cada cinco cazadores de O Salnés dejaron la actividad en la última década

Cada vez hay menos cazadores. La larga crisis económica de la década pasada y la falta de relevo generacional está provocando una caída generalizada de socios en los tecores gallegos. Los de Arousa no son ajenos a esta tendencia.

En 2012, había 1.257 licencias de caza entre los doce municipios de O Salnés y Ullán. Pero en 2022 -último año con los datos ya cerrados- esa cifra había bajado a 1.022. El descenso es del 20 por ciento, según los datos proporcionados por la Consellería de Medio Ambiente.

En cualquier caso, la caída en el número de licencias en Arousa es menor que en el conjunto de Galicia, ya que la comunidad tiene ahora un 30 por ciento menos de cazadores que hace una década. En 2012, la Xunta había expedido 49.630 carnés, pero hace un año ya solo quedaban activos, 35.561.

En O Salnés y Ullán, la pérdida de aficionados es generalizada. No hay ni un solo ayuntamiento en el que crezca el número de licencias con respecto al de hace una década. Solo puede considerarse relativamente bueno el dato de Ribadumia, que tiene 72 escopetas, las mismas que en 2012.

También se puede considerar relativamente positivo el dato en las poblaciones de Cambados, Vilanova y A Illa, pues entre las tres solo perdieron 12 licencias en los últimos diez años. En la otra cara de la moneda, la actividad cinegética ha perdido un número muy significativo de aficionados en Vilagarcía, pues en 2012 había 303 cazadores, y ahora solo quedan 206. En consecuencia, en la capital arousana dejaron la práctica un 32 por ciento de aficionados, un porcentaje superior al de la media gallega.

Municipio a municipio

Tras Vilagarcía, el Concello arousano con más licencias es el de Sanxenxo. A finales del curso pasado tenía activas 143, frente a las 191 de hace una década. Vilanova figura en tercera posición (la Consellería de Medio Ambiente incluye en este municipio a los aficionados de A Illa), con 117 permisos de caza, siete menos que en 2012. En Meis, el municipio con mayor masa forestal de la comarca, hay 111 personas autorizadas para practicar la caza; hace diez años, eran 136. Valga es otra localidad donde la actividad cinegética tiene un cierto arraigo. La Consellería expidió el curso pasado 106 carnés en esta localidad, frente a los 122 que había antes de la gran recesión.

En Cambados, en 2012 había 106 cazadores, y ahora son 101. En Ribadumia son 72 (como queda dicho, son el mismo número que hace diez años), y en Meaño se mantienen en activo 50 vecinos, frente a los 66 de 2012.

Catoira y O Grove tienen cifras similares de aficionados. En el municipio vikingo son 44 licencias, y en O Grove, 43. Hace una década eran 52 y 51, respectivamente. Finalmente, el municipio más pequeño de O Salnés y Ullán, Pontecesures, cuenta con 29 licencias activas, cinco menos que en 2012.

La licencia cuesta 31 euros anuales, pero los cazadores deben hacer frente a más gastos: desde la manutención y cuidado de los perros hasta el abono de seguros y revisiones de las armas. Se estima que la práctica de la caza genera un gasto de casi 2.000 euros al año.

Vilagarcía subirá al monte sin escopetas debido a la falta de conejos

La temporada de caza que empieza este domingo no se presenta bien. Manuel Martínez, presidente de la Mesa Galega pola Caza, advierte de que algunas sociedades ya han decidido salir al monte sin escopetas, como es el caso de Vilagarcía, debido a la escasez prácticamente total de conejos. “En Caldas están recogiendo firmas para hacer lo mismo, y otras sociedades tienen asambleas estos días para ver qué hacen este año”. En Portas, por su parte, han acordado salir a cazar solo los domingos. Manuel Martínez sostiene que las perspectivas de la nueva campaña de caza menor son, “malas, muy malas, ese es el diagnóstico”. “Los factores que provocan la escasez de conejos son ya conocidos, pero como no se corrigen, los males tampoco se resuelven”. El dirigente afirma que, “la situación, por desgracia, era la esperada, y ahora solo queda la resignación. Las poblaciones de conejo están desapareciendo”. En opinión de Martínez, la progresiva caída de licencias de caza también está motivada por la escasez de presas. “Para dar un paseo por el monte sin el aliciente de cazar algo, mucha gente prefiere ahorrar el dinero de la licencia y sube al monte cuando le apetece”. En todo caso, también hay quien espera una temporada decente. Rafael Otero, presidente de la sociedad Corazón do Salnés (Meaño), afirma que, “será una campaña similar a la del año pasado”. “Los domingos estamos yendo con los perros a mover la caza, y todo el mundo ve algún conejo”.