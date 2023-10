El guardia civil que se atrincheró en Carril sigue en activo pero le retiraron el arma

El guardia civil que la pasada noche se atrincheró en su piso de Carril después de que presuntamente rompiese la pulsera VioGen para el control de los acusados de violencia de género seguía trabajando en la Comandancia de Pontevedra, si bien sus mandos le habían retirado las armas reglamentarias. Se trata de un hombre dominicano, de unos 30 años de edad, domiciliado en Vilagarcía aunque destinado en la unidad de operaciones especiales de la Guardia Civil de Pontevedra.

Fuentes consultadas señalan que tiene una pulsera VioGen a raíz de la denuncia de su exmujer, pero que no ha sido condenado en firme por violencia de género. El lunes por la noche se parapetó en su piso de la calle Xalda (cerca del colegio de Carril), después de que llegase a la Comisaría de la Policía Nacional una alerta porque se había roto la pulsera de seguimiento que el guardia civil está obligado a portar en todo momento.

Los primeros agentes de la Comisaría llegaron al domicilio del sospechoso sobre las 22.30 horas del lunes, pero este mostró desde el primer momento una actitud agresiva y desafiante. Explicó que tenía a una mujer con él en el piso (que no era su expareja) y que dispararía contra cualquier persona que intentase llegar hasta él.

Se hizo cargo del operativo el comisario Luis Hombreiro. Este solicitó el apoyo de los mandos de la Guardia Civil de Vilagarcía, del abogado y de algunos amigos del atrincherado, por si lograban entre todos convencerle de que depusiese su actitud. Pero los primeros intentos fueron en vano, y de hecho el guardia empezó a publicar en su canal de Instagram vídeos en directo en los que contaba lo que estaba sucediendo.

Los testigos refieren que gritaba con insistencia que iba a llenar de “plomo” a quien tratarse de arrestarle. Asimismo, fuentes solventes afirman que llegó a parapetarse en el interior del inmueble para repeler un eventual intento de entrada de la Policía.

Viendo el cariz que tomaba la situación, se solicitó la participación de los GOES de A Coruña, un equipo de la Policía Nacional especializado en el asalto a inmuebles y el rescate de personas retenidas contra su voluntad. Mientras, se pedía a todos los vecinos del entorno que se metiesen en sus casas y que cerrasen bien ventanas y persianas.

Durante horas, los policías intentaron convencer al agente de que se entregase, pero no sería hasta pasadas las cuatro de la mañana cuando, finalmente, Hombreiro logró convencer al agente de que dejase salir a la mujer que tenía retenida y de que posteriormente se entregase él.

El hombre salió desarmado y fue detenido por los GOES. Por el momento no se puede determinar si en efecto tenía armas de fuego irregulares en su piso, puesto que la Policía Nacional no accedió al interior del mismo. Fuentes consultadas señalan que el guardia estaba probablemente bajo los efectos de alguna droga.

El detenido ha pasado las últimas horas en el calabozo de la Comisaría, y está previsto que pase a lo largo de esta mañana a disposición de los Juzgados de Vilagarcía.