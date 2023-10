Hace días, FARO DE VIGO se hizo eco de las quejas de los conductores, que no acababan de entender por qué la Xunta empezaba a realizar obras de asfaltado en el centro de la localidad justo un par de días antes del comienzo de la LX Festa do Marisco.

Aquellas labores, consistentes en el fresado y parcheado de diferentes tramos de carretera autonómica, sobre todo en el barrio de Ardia, tienen continuidad ahora en la Autovía do Salnés y la vía rápida de Sanxenxo, que la une con el istmo de A Lanzada; única entrada terrestre a la península de O Grove.

45 minutos de retenciones, por ahora

Y claro, el resultado son “atascos kilométricos, retenciones de hasta 45 minutos y un enfado monumental de los automovilistas”.

Así lo asegura un también enfadado José Antonio Cacabelos Rico, el alcalde socialista del municipio meco y quien advierte de que el caos viario puede ser terrible, sabedor de que “están llegando miles de visitantes a nuestro pueblo cada día para disfrutar de la Festa do Marisco, y más que llegarán ahora que comienza el puente festivo del Pilar”, reflexiona.

El regidor no oculta su preocupación y llega a decir que ya no tiene palabras para expresar la indignación que siente. De ahí que recurra a un tono ciertamente irónico para “agradecer a la Xunta el trato que está teniendo con O Grove durante la Festa do Marisco”.

En esta línea, denuncia que al Gobierno de Galicia “no se le ocurrió mejor época que ésta para asfaltar la entrada de O Grove y la parte final de la vía rápida”.

Desde hace 60 años

Lo cual lo lleva a decir que “parece que la Xunta no sabe que la Festa do Marisco se celebra desde hace sesenta años; y desde luego no s ele ha ocurrido coordinar esta actuación con este Concello o buscar una época mejor, quizás la semana que viene o hace dos”.

Ni que decir tiene que en el Concello se están recibiendo “multitud de quejas por la situación provocada y esas notables retenciones, actualmente de hasta 45 minutos pero que pueden ir en aumento”.

"Absolutamente lamentable"

Termina calificando este episodio de “absolutamente lamentable” y preguntándose “cuáles son las razones que llevan a la Xunta a hacer este tipo de cosas una y otra vez”.

Es una burla y auténtica tomadura de pelo, pues las obras llegan en el momento menos oportuno, cuando recibimos a decenas de miles de turismos y cientos de autobuses José Antonio Cacabelos Rico, en el año 2017 - Alcalde de O Grove

Quizás se refiere a episodios similares vividos con anterioridad. Baste recordar que a principios de septiembre de 2019 la Xunta anunciaba que la Autovía do Salnés sería sometida a un proceso de mejora que iba a prolongarse hasta el 18 de octubre, lo cual era tanto como decir que aquella acción iba a coincidir en el tiempo con la Festa do Marisco de O Grove, que se celebraba entre el 3 y 13.

De ahí la bronca política que se montó entonces, dado que las obras iban a provocar importantes restricciones viarias en la vía de alta capacidad.

Pero aquello no era nada nuevo, ya que en 2017 también se habían ejecutado obras en las carreteras autonómicas de acceso a O Grove coincidiendo con la Festa do Marisco.

Nadie las esperaba

En aquella ocasión se pusieron en marcha obras de asfaltado que nadie esperaba y no estaban anunciadas en el istmo de A Lanzada, entorpeciendo así, de manera evidente, la circulación rodada por el único acceso a la península meca.

Por si no fuera suficiente para aquella primera quincena de octubre de 2017, se hizo coincidir la obra en la Autovía do Salnés con el reasfaltado de la carretera de acceso oeste a O Grove, es decir, la carretera que avanza desde A Lanzada hacia San Vicente do Mar y Pedras Negras.

Ni que decir tiene que aquellos trabajos provocaron importantes retenciones, tanto en la vía rápida de Sanxenxo como en las carreteras citadas de O Grove.

Razón por la cual, el alcalde meco ya dijo en 2017 y en 2019 que asfaltar en plena Festa do Marisco era “una burla y auténtica tomadura de pelo, pues las obras llegan en el momento menos oportuno, cuando recibimos a decenas de miles de turismos y cientos de autobuses”.

También en 2012

Incluso podría ponerse el ejemplo de lo ocurrido en octubre de 2012. Si, también en la Festa do Marisco. Fue un viernes 12. Efectivamente, Día del Pilar, cuando cientos, puede que miles de conductores, aprovechaban aquella soleada jornada para pasar unas horas en A Lanzada y en la Festa do Marisco de O Grove.

¿Qué se encontraron? Pues con que la Xunta de Galicia había iniciado las obras de mejora del pavimento y la seguridad en los 7 kilómetros de la vía rápida de Sanxenxo, entre la Autovía do Salnés y la península grovense.