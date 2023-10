Aplazada la Carreira do Marisco

Aunque la llegada de lluvia no debe suponer un impedimento para degustar producto en la Festa do Marisco, ya que cocinas y zona de degustación están bajo carpa, el mal tiempo que se espera para el finde sí puede interferir en la XXIII Carreira Festa do Marisco.

Es por ello que la organización ha decidido posponer esta prueba de 10 kilómetros que iba a ser, el domingo, el broche de oro deportivo de la presente edición del “comedor de Galicia”. Se desarrollará el 11 de noviembre, día de San Martiño.