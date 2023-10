Gran pesar en O Grove por la muerte de Jose Masa, vinculado a la Festa do Marisco, a los 52 años

La organización de la Festa do Marisco de O Grove ha lamentado ayer profundamente la noticia de la muerte de José Ángel Franco Álvarez, más conocido en la localidad como Jose “Masa” que murió a los 52 años debido a una dolencia de larga duración.

El alcalde de la localidad anfitriona, el socialista José Antonio Cacabelos fue el primero en tributar un sentido homenaje al empresario “ligado al sector de la hostelería como proveedor de menaje y otras mercancías imprescindibles para que se pueda llevar a cabo con éxito y altura un certamen gastronómico de tal entidad”, explica.

“Me gustaría que estas palabras sirvan como un merecido homenaje a Masa”, expone el regidor, quien a renglón seguido subraya: “El sector turístico, hostelero y de restauración tienen la capacidad de ofertar sus productos gracias a que hay una cadena de valor importante con los proveedores. Y Jose, a través de su empresa Damalim, ayudó a toda nuestra industria turística y hostelera proveyéndolas de utensilios de cocina y servicio de mesas”.

Y agrega que, precisamente por eso, “Jose Masa estaba muy ligado a la Festa do Marisco; de hecho fue nuestro suministrador hasta este año, en el que ya no participó por motivos de salud”. Agrega Cacabelos que la Festa do Marisco “que estos días disfrutamos, no se entendería sin los proveedores y, concretamente, sin gente como Jose”.