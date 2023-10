Agridulce vendimia de tinto Barrantes, con miles de litros aún sin vender en las bodegas

La vendimia de “folla redonda”, ya finalizada, tenía todos los ingredientes para ser excelente y para dejar satisfechos a los cosecheros. En general, hubo mucha uva, y estaba sana. Además, se pudo vendimiar sin sobresaltos, gracias a un mes de septiembre relativamente seco y cálido. Y, sin embargo, muchos productores vendimiaron este año sin la ilusión y el buen ánimo de otras ocasiones. Y es que son muchos los productores de tinto Barrantes que todavía tienen su vino de 2022 sin vender.

Con las bodegas ocupadas, total o parcialmente, se encontraron en la tesitura de cómo hacer sitio para el vino de la nueva añada. “Alguna gente ha optado por hacer menos este año”, afirma Ramón Mouriño, miembro de la comisión organizadora de la Festa do Viño Tinto do Salnés, que se celebra todos los primeros fines de semana de junio en esta localidad de Ribadumia.

“El mercado absorbe lo que absorbe, y parece que cada vez absorbe menos”. Jorge Abal - Presidente de los Valedores do Tinto do Salnés

La situación alegal del tinto de Barrantes es ya conocida, y está en el origen de los recelos de la hostelería a comprar este caldo, a pesar de que sigue teniendo una fiel y apasionada parroquia de seguidores. Esto, unido a otros factores, como los cambios en los gustos de los nuevos consumidores o la gran abundancia de la cosecha de 2022 puede estar detrás del disgusto que han tenido que afrontar estos meses decenas de productores, que se han encontrado sin nadie dispuesto a comprarles el vino.

Jorge Abal, presidente de la Orde dos Valedores do Viño Tinto do Salnés, apunta que, en último extremo, la comercialización de este producto se regula, “por la ley de la oferta y la demanda”, y que la gran cantidad de vino que se obtuvo tras la vendimia de 2022 ha provocado que muchos viticultores no lograsen vender su producción, “porque el mercado estaba saturado”. Eso sí, advierte también de que, “el mercado absorbe lo que absorbe, y parece que cada vez absorbe menos”.

Ramón Mouriño también está preocupado, “porque la hostelería es cada vez más reacia” a adquirir este caldo típico de O Salnés, y que se obtiene a raíz de una variedad híbrida de uva, la “folla redonda”.

La ansiada legalización

En la situación padecida por muchos viticultores este año influyen la sobreproducción de 2022, “y las dificultades de comercialización ya conocidas”, añade Mouriño. El problema, continúa este miembro de la comisión organizadora de la fiesta, es que la cosecha de este mes de septiembre también ha sido muy abundante. “La gente se está juntando con el vino del año pasado y con el de este, y no sabe muy bien qué hacer”.

En opinión de Mouriño, es urgente encontrar una salida legal para este caldo, de modo que pueda embotellarse con un registro sanitario, “y pueda venderse por lo menos como vino de mesa”. “Eso nos permitiría venderlo en la hostelería, donde sabemos que hay demanda, pero la gente no lo encuentra”.

Ramón Mouriño confía en que al menos se pueda comercializar como vino de mesa

Sobre la eventual legalización, Jorge Abal señala que el Ayuntamiento de Ribadumia ya ha empezado el trámite. Afirma que le gustaría que el proceso estuviese concluido “cuanto antes”, pero asume que ese tipo de gestiones que implican a la Unión Europea son lentas. Por ello, señala que por lo menos, “sabemos que el proceso está iniciado”.

En todo caso, y mientras no llegue la ansiada legalización, Jorge Abal plantea que la mejor fórmula para vender el tinto de Barrantes es apostar por la máxima calidad posible. “El vino muy bueno seguirá vendiéndose”, cree. Por ello, anima a los productores a ser ambiciosos con la calidad del producto.

A 60 céntimos el kilo

Muchos viticultores que tienen parte del vino de 2022 sin vender mostraron este verano interés por la venta directa de las uvas. Pero muchos tampoco lo lograron, debido a que había mucha producción. El precio de venta medio se situó entre los 60 y los 70 céntimos de euro por kilo, si bien algunos compradores aprovecharon la tesitura para hacer ofertas a la baja, de hasta 30 céntimos por kilo.