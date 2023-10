Tiovivos convertidos en arte urbano

Hace quince años, Óscar Daniel Beceiro se encontraba pintando en la calle cuando se le acercó un conocido feriante y le planteó un reto, decorar su tiovivo de forma que resultase atractivo y llamase la atención. Acostumbrado a pintar murales, este vigués decidió dar ese paso y, desde entonces se ha convertido en uno de los principales decoradores de atracciones de feria.

Nada más acabarse las fiestas, por sus manos pasan todo tipo de atracciones, desde saltamontes, carruseles o dragones hasta el tradicional tiovivo, como el que está decorando en estos momentos en O Porriño, donde está trabajando con unos diseños de Disney en los que narra un cuento a petición del propietario. “Es una labor prácticamente desconocida, en la que todo el mundo piensa que esos dibujos vienen de fábrica, pero no es así, es prácticamente artesanal”, explica. Pintar una de estas atracciones puede llevar entre una y dos semanas, ya que “hay que lijarlo todo antes de volver a decorarlo y lleva su tiempo, un tiempo que no siempre puede ser mucho porque gran parte de ellos quieren participar en la feria que se organiza con las luces de Vigo”. Cada una tiene su particular trabajo, ya que Beceiro primero elabora un boceto que muestra a su propietario antes de comenzar a trabajar sobre la atracción.

Los medios que utiliza son el aerógrafo y la pistola para decorarlos, “mejor que el spray o el pincel, que los destino más a los murales”. Y es que las obras de Beceiro no solo se contemplan en los tiovivos de las ferias, sino que también se pueden encontrar en otros lugares.

Con trece años de edad descubrió los graffitis, dejando su impronta en muros y en algún tren, pero su arte luce ahora en lugares más destacados creando murales con vida propia. De hecho, Beceiro se convertirá en el primer graffitero que decore el exterior de un Burger King. Será el que se asienta en Vilanova de Arousa desde hace tan solo unos meses, estando pendiente tan solo de unos permisos para comenzar a hacerlo. Esos grandes murales ya lucen en lugares como una gasolinera de Sanxenxo o en otra que se encuentra en la zona de O Terrón, en Vilanova, donde dejó su impronta con un mural sobre el Camiño de Santiago. También lucen su trabajo varios muros de cámpings en la comarca y está pendiente de acometer otros trabajos similares en la comarca de O Salnés.